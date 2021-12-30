Rüzgar yüzünden hareket edip park halinde duran araca çarpan konteyner, yokuş aşağı kaymaya başladı. Konteyner, peşinden koşan bir esnaf tarafından durdurulabildi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Tepeüstü Mahallesi'nde duran bir çöp konteyneri, şiddetli rüzgarın etkisiyle hareket edip park halindeki otomobile çarptı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle hareket eden çöp konteyneri park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra yokuş aşağıya kaymaya başladı. Durumu fark eden emlak danışmanı Cem Yelkenci dükkanından çıkarak canı pahasına çöp konteynerini durdurmayı başardı.

ESNAF YAKALADI

Bu sırada iş yerinden durumu fark eden emlak danışmanı Cem Yelkenci, koşarak canı pahasına çöp konteyneri durdurmayı başardı. Yelkenci, olası bir faciayı önledi.

Ümraniye'de rüzgara kapılan çöp konteyneri VİDEO



"ÖNCE BİRİ İTİYOR SANDIM"

Olayla ilgili konuşan Cem Yelkenci, "Pazar günü çok rüzgarlı bir hava vardı. Cam, çerçeve sallanıyordu burada. Biz de dükkandaydık, ofis arkadaşlarımızla beraber. Bir anda çöp kutusunun hareket etmeye başladığını gördüm. İlk olarak herhalde birisinin ittiğini, düzeltecek zannettim.





"YA BİRİNE ÇARPACAKTI YA DA ARABAYA"

Araca çarptıktan sonra refleks olarak zaten ben koşmaya başladım. Akşam saatlerinde cadde kalabalık ve işlek trafik vardı. Allah korusun yakalamasaydık ya birisine çarpacaktı ya bir araca çarpacaktı. Herhangi bir yaralı yok şükürler olsun, herhangi bir şey olmadı. Yani şöyle 4-5 saniye geç kalmış olsaydık belki de daha farklı olabilirdi." diye konuştu.