Ümraniye'de stokçulara yönelik denetim gerçekleştirildi

Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketleri ve toptancıları satıştan kaçınan ve depolarda ürün stoku yapan fırsatçılara imkân vermemek için denetledi.

Türkiye'nin gündeminde zamlar ve fahiş fiyat uygulamaları var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Önüne gelen zam üstüne zam yapıyor. Bu stokçulara ve zam fırsatçılarına gereken cevabı vereceğiz. Belediye Başkanları Zabıta Müdürlüklerini harekete geçirmeli ve denetimler artırılmalı." sözlerinin ardından Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın talimatıyla ekipler harekete geçti.

TÜM ÜRÜNLER A’DAN Z’YE DENETLENİYOR, FİYATLAR KARŞILAŞTIRILIYOR

Denetimlerde ekipler, ürünlere gelişigüzel fiyat verilip verilmediğini denetledi. Tüm ürünleri A’dan Z’ye inceleyen ekipler, aldıkları ürünleri marketin kasasına götürerek fiyat karşılaştırması yaptı.

Yapılan denetimlerde stokçuluk ve fiyatlarda fırsatçılık yapanlar hakkında tespit tutanak evrakı düzenlenerek Tüketici İl Müdürlüğü’ne gönderildi. Ayrıca ürün stokunun önüne geçilmesi için depolarda da denetim yapıldı.













