Son dönemde yaşanan otomobil stokçuluğunun ardı arkası kesilmiyor. İstanbul'da bulunan bir AVM otoparkının -4'üncü katında, 14 adet sıfır aracın saklandığı iddia edildi.

Türkiye'deki sıfır otomobil sıkıntısı her geçen gün artarak devam ediyor...

Bazı otomobil bayileri döviz kurlarındaki artışı fırsata çevirip, alıcılara ellerinde sıfır araç olmadığını öne sürüyor.

Stokçuların bu yalanı ise tek tek tespit ediliyor.

Büyük şirketler tarafından boş arazilerde ya da kiralanan otoparklarda gizlenen otomobiller, vatandaşlar sayesinde gün yüzüne çıkıyor.

AVM OTOPARKLARI SIFIR ARAÇLARLA DOLU

Son olarak İstanbullu bir vatandaş Ümraniye'de bulunan alışveriş merkezi otoparkında 14 adet plakasız sıfır Kia Sorento marka otomobil görüntüledi.

O anları kayda alan şahıs sorumlulara sitem ederek "Stokçuluk yok tabii ki, onlar arabayı satın almışlar burada dinlendiriyorlar..." ifadelerine yer verdi.

Ümraniye'deki AVM otoparkına saklanan sıfır araçlar