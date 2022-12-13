Umreciler için kurulan ‘Nusuk’ platformunun Türkçe versiyonu açıldı

Nusuk platformunun, umre ziyaretçileri için vize işlemleri, ziyaret paket ve programlarına elektronik ortamda rezervasyon yapılması gibi işlemlerde önemli katkılar sunacağı belirtildi.

Suudi Arabistan, umreciler için "Nusuk" platformu kurdu.

Platformun bir de Türkçe versiyonu açıldı.

Açılışı İstanbul'da yapıldı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, Türkiye ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'ın umre ziyaretçilerine yönelik kurduğu "Nusuk" platformunun Türkçe internet sitesinin açılış programına katıldı.

İstanbul'daki bir otelde yapılan açılışta konuşan Rabia, “Nusuk platformunun Türkçe olarak hizmete açılması, Allah'ın evini ziyarete gelenlere sunulan hizmetleri kolaylaştırarak, bu hizmetlerin daha ulaşılabilir ve kısa hale getirilmesi için yapılan sürekli çabaların bir parçasıdır.” ifadelerini kullandı.

Vize prosedürlerini kolaylaştıracak

Bakan Rabia, Nusuk platformunun vize ve rezervasyon hizmetleri prosedürlerini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli devlet kurumlarıyla (Suudi Arabistan devlet kurumlarıyla) iş birliği içinde kurulduğunu ifade etti.

AA’nın haberine göre, Nusuk platformunun umre ziyaretçileri için vize işlemleri, ziyaret paket ve programlarına elektronik ortamda rezervasyon yapılması gibi işlemlerde önemli katkılar sunduğu belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la görüşmüştü

Türkiye'ye ziyarette bulunan Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile 11 Aralık'ta İstanbul'daki bir otelde ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Rabia söz konusu açıklamasında, "Bu ziyaret aynı zamanda iki ülkenin hükümetleri arasındaki stratejik tarihi ilişkileri, çeşitli alanlarda ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde iş birliğiyle geliştirmeyi hedefliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Daha faydalı zaman geçirmeleri planlandı

Türkiye'den kutsal topraklara gelen ziyaretçilerin daha faydalı zaman geçirmeleri için Hac ve Umre Bakanlığı'ndaki ekibiyle sürekli çalışma yaptıklarını da vurgulayan Rabia, Türk ziyaretçilerin hac ve umreyle ilgili tüm detaylara kolaylıkla ulaşmaları için hazırladıkları platformun (Nusuk) uygulamasını Türkçe olarak hizmete açacaklarını kaydetmişti.