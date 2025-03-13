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Bir anne ve babanın en gururlu anları...

Pilot Osman Nuri Özdemir, ailesine unutulmaz bir sürpriz yaparak duygusal anlar yaşattı.

ANNE VE BABASINA SÜRPRİZ YAPTI

Umre ziyaretinden dönen anne ve babasının bulunduğu uçağı kullanan Özdemir, onları kapıda karşılayarak ilk sürprizini yaptı.

HERKESİ DUYGULANDIRDI

Yolcuların şaşkın bakışları arasında ailesiyle kucaklaşan Özdemir, ardından kokpite geçerek yaptığı anonsla herkesi duygulandırdı.

"SİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Pilot Özdemir, "Değerli yolcularımız, bu uçuş benim için çok özel çünkü bu uçakta annem ve babam da bulunuyor. Onlar kutsal topraklardan dönerken onlara eşlik edebilmek benim için büyük bir mutluluk ve gurur. Hoş geldiniz, sizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Duygularını dile getiren Özdemir'in bu jesti, uçaktaki yolcuların alkışlarıyla karşılandı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Hem ailesi hem de yolcular için unutulmaz bir anıya dönüşen bu sürpriz, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.