Esra Elönü'nün programına katılan sanatçı Umut Akyürek, 15 Temmuz gecesini 'tiyatro' olarak nitelendirmediği için eleştirilere maruz kaldığını söyledi.

24 TV'de Star Yazarı Esra Elönü'nün sunduğu 'Arafta Sorular' programının bu haftaki konuğu, sanatçı Umut Akyürek oldu.

Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Akyürek, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"HİÇ DÜŞÜNMEDEN TANKLARIN ÖNÜNE ÇIKTIK"

Akyürek, 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkanlar arasında bulduğunu belirterek şunları söyledi:

"15 Temmuz gecesi biz refleks olarak hiçbir şey düşünmeden dışarı çıktık. Tankların önüne de çıktık. Elimizden ne gelirse onu yapmak için çıktık biz o gece. Sözlerimizle eylemlerimiz bir oldu bizim. Ben o gece, karınca misali safım belli olsun diyerek dışarı çıktım. Hiçbir zaman politik olamadım. Kişiler, kurumlar beni bağlamıyor. Benim derdim ülkem. Kim bu uğurda savaş veriyorsa onun yanında oldum ve bunun bedelini de ödedim. Çok linç yedim.

Umut Akyürek: Darbeye tiyatro demediğim için hakaret edenler oldu

"'TİYATRO' DEMEDİM DİYE ACIMASIZCA HAKARETE UĞRADIM"

Ben Gezi olaylarına kadar siyasetten uzak bir insandım, hala daha öyleyim. Fakat o olay ülkeyi kırılma noktasına getirdi. Benim biliyorum ki her farklı bakış açısından sevenlerim var. Kara çarşaflı sevenlerim de var. Onlar da benim canlarım, onlar da bu ülkenin insanı. Onlar da bu ülkenin ekmeğini suyunu yemeye hakkı olan insanlar. 'Ne oluyoruz ya, sen nasıl olur da Gezi'de slogan atmazsın, darbeye diyatro demezsin' diyen ve beni çok eleştiren bana çok acımazsızca hakaret eden insanlar oldu. Onları Allah'a havale ediyorum. Uyansınlar, Allah onlara gönül göz açıklığı versin, Hatalarını anlasın, pişman olsunlar. Tek ümidim bu. Olan biteni, büyük resmi görenler çoğalsın."