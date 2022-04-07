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    Un, şeker, yağ... Bir daha zam yok! İşte yeni 'sabit fiyat' modeli...

    Market sepeti vatandaşın cebini yakarken AK Parti ekonomi kurmayların, milyonları rahatlatacak bir çalışma yürütüyor. Buna göre, belirlenen en az 20 kalem üründe, fiyatların sabit kalması planlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 15:22
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    Un, şeker, yağ... Bir daha zam yok! İşte yeni 'sabit fiyat' modeli...

    Pandemi ile birlikte global bir yükselişe geçen gıda fiyatları, Rusya Ukrayna savaşıyla iyice ateşlendi.

    Market raflarındaki fiyatlar vatandaşların belini bükerken, Türkiye gereken önlemleri almaya devam ediyor.

    Enflasyonun da etkisiyle hayat pahalılığı artarken, alternatif yollar sık sık gündemde. Öte yandan fırsatçıların ve stokçuların nedeniyle de fahiş fiyatlara ciddi yaptırımlar uygulanıyor.

    Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde KDV indirimini duyurmasının ardından bir adım da AK Parti'den geliyor.

    AK Parti ekonomi kurmayları, milyonların cebini rahatlatacak çözüm için masaya oturdu.

    Bu kapsamda un, şeker, ayçiçek yağı, çocuk bezi gibi ürünlerde yaşanan artışa "dur" denilecek.

    SABİT FİYAT UYGULAMASI

    Kurmayların gündeminde "sabit fiyat" önerisi var.

    Enflasyon sepetinde bulunan ve dar gelirli vatandaşların sıklıkla tükettiği 20 kalem ürün seçilecek ve fiyatları sabitlenecek.

    Bahsi geçen 20 ürün arasında kesin olmamakla birlikte yağ, un, şeker, bakliyat, çocuk bezi ve temizlik ürünü gibi ürünlerin yer alacağı belirtiliyor.

    Önerinin uygulamaya dönüşmesi halinde bu ürünlerin fiyatları, enflasyondan etkilenmemek üzere Türkiye genelinde yıl sonuna kadar sabit kalacak.

    Un, şeker, yağ... Bir daha zam yok! İşte yeni sabit fiyat modeli... #1


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