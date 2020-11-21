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- Ünal Çeviköz, CHP'nin Biden'dan beklentisini açıkladı
Ünal Çeviköz, CHP'nin Biden'dan beklentisini açıkladı
- AA
- 21.11.2020 - 19:20
- Güncelleme : 21.11.2020 - 19:28
CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, Amerikan Alman Marshall Fonu (GMF) adlı düşünce kuruluşunun "Türkiye'nin 2021'de Dış Politika Öncelikleri: Ana Muhalefet Partisinden Bir Bakış" başlıklı online paneline katıldı.
Çeviköz burada yaptığı konuşmadan sonra soruları cevaplandırdı.
"BİDEN DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK VURGUSU YAPMALI"
Çeviköz, ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın Türk-Amerikan ilişkilerini onarmak için Türkiye’ye Trump’ın önermediği neleri önerebileceği” sorusuna “Demokrasi” yanıtını verdi.
Çeviköz, “Biden yönetiminden ilk beklentimizin şu olacağını düşünüyorum: Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, yargı sisteminin siyasetten arındırılmasına, güçler ayrılığına, demokratik reformlara, medya, ifade, toplanma özgürlüğü gibi tüm temel hak ve özgürlüklere çok güçlü bir vurgu yapması” diye konuştu.