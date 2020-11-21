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    Ünal Çeviköz, CHP'nin Biden'dan beklentisini açıkladı

    Ünal Çeviköz, CHP'nin Biden'dan beklentisini açıkladı

    Katıldığı panelde Türk-Amerikan ilişkileri üzerine sorulan bir soruya Çeviköz, Biden yönetiminden ilk beklentilerinin domokrasiye güçlü bir vurgu yapılması olacağını söyledi.
    • AA
    • 21.11.2020 - 19:20
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 19:28
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    CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, Amerikan Alman Marshall Fonu (GMF) adlı düşünce kuruluşunun "Türkiye'nin 2021'de Dış Politika Öncelikleri: Ana Muhalefet Partisinden Bir Bakış" başlıklı online paneline katıldı.

    Çeviköz burada yaptığı konuşmadan sonra soruları cevaplandırdı.

    "BİDEN DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK VURGUSU YAPMALI"

    Çeviköz, ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın Türk-Amerikan ilişkilerini onarmak için Türkiye’ye Trump’ın önermediği neleri önerebileceği” sorusuna  “Demokrasi” yanıtını verdi.

    Çeviköz, “Biden yönetiminden ilk beklentimizin şu olacağını düşünüyorum: Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, yargı sisteminin siyasetten arındırılmasına, güçler ayrılığına, demokratik reformlara, medya, ifade, toplanma özgürlüğü gibi tüm temel hak ve özgürlüklere çok güçlü bir vurgu yapması” diye konuştu.

    Ünal Çeviköz, CHP nin Biden dan beklentisini açıkladı #1

    Ünal Çeviköz, CHP nin Biden dan beklentisini açıkladı #2

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