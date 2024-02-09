Uncular Gastronomi Sokağı, İstanbulluların buluşma noktası haline geldi Üsküdar Belediyesi'nin 2 yıl önce hizmete sunduğu Uncular Gastronomi Sokağı, birbirinden güzel lezzetlerin ve keyifli vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. Vatandaşların büyük beğenisini toplayan projeye övgüler yağdı.

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ensonhaber.com

İstanbul'un güzide ilçelerinden Üsküdar'da, bundan 4 yıl önce beğeni toplayan bir proje hayata geçirildi.

Üsküdar Belediyesi, şehir ve yaşam kültürüne katkı sunmak adına Uncular Caddesi'nde dikkat çeken bir dönüşüm gerçekleştirdi.

Buna göre Uncular Caddesi'nde Gastronomi Sokağı projesi devreye sokuldu.

Çevre ve peyzaj düzenlemeleriyle birlikte bir gastronomi merkezi haline getirilen cadde, birbirinden güzel lezzet duraklarına ev sahipliği yapmaya başladı.

2022 yılında düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunulan Uncular Gastronomi Sokağı için neler yapılmadı ki.

Üsküdar'ın gastronomi merkezi, İstanbulluların yeni buluşma noktası...

İşte adım adım Uncular Gastronomi Sokağı'nın hikayesi...

- Önce caddede bulunan tüm binaların dış cepheleri yenilendi.

- Dış cepheleri yenilenen binalar sonrası caddedeki uyum beğeni topladı.

- Caddede bulunan dairelerdeki balkonlar çiçeklendirildi.

- Kaldırımlar genişletilerek vatandaşlara daha rahat hareket etme imkanı sunuldu.

- Üsküdar'ın kültürü ve yaşam tarzının yıllar içindeki birikimi, Uncular Gastronomi Sokağı'nda vatandaşlara aktarıldı.

- Caddedeki 100'e yakın iş yeriyle beraber Üsküdar bir mutfak sanatları merkezi haline getirildi.

- Vatandaşlar için sokağa açılan kafeler ve mekanlarla yeni bir vakit geçirme alanı inşa edildi.

- Farklı lezzetler ve kültürler İstanbullulara sunulurken, herkesin damak zevki ve bütçesine göre türlü tatlar bulabileceği bol seçenekli bir bölge oluşturuldu.

Hayata geçirilen proje İstanbullular tarafından ilgi görmeye devam ederken Ensonhaber, mikrofonu kaptığı gibi Uncular Gastronomi Sokağı'na gitti.

Büyük beğeni topladı

Mikrofonu uzattığımız vatandaşlara, "Uncular Sokağı’nın eski haliyle yeni halini kıyaslarsanız sizce ne gibi değişimler oldu? Memnun musunuz bu değişimlerden?" diye sorduk.

Uncular Gastronomi Sokağı'ndan memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, bölgenin önceki haline kıyasla güzel bir dönüşüm geçirdiğini söyledi.

Uncular Gastronomi Sokağı'nın güvenlik, temizlik, canlılık ve sunulan seçenekler konusunda güzel bir hizmet olduğunu vurgulayan vatandaşlar, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e de övgüler yağdırdı.

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"Muhteşem olmuş, Avrupa'da gibi hissettiriyor"

Uncular Gastronomi Sokağı'yla ilgili vatandaşların aktardıkları;

"Memnunum muhteşem olmuş, Avrupa’da gibi hissediyor insan kendini. Toparlanmış, Üsküdar olarak hak ettiği değer verilmeye başlanmış. Birincisi yeni kafeler açılmış, daha fazla insan akımı oluyor buraya. İkincisi de temizlenmiş bir de pisti sokaklar."

"Herkes böyle bir projeyi yapmayı düşünüyor artık"

"Eskiler bilir buradan akşam olduğunda yürüyemezdin. Bütün şarapçılar sağda solda yankesiciler bile vardı burada. Belediye Başkanı'nın en güzel yaptığı işlerden biridir bu. Üsküdar’da böyle bir yer yoktu ki. İnsanlar ailesini çoluğunu çocuğunu alıp gelip yemek yiyebiliyor. Herkes böyle bir şey yapmayı düşünüyor artık."

"Bir CHP'li olarak memnunum Hilmi Bey sağ olsun"

"Üsküdar Belediyesi’nin sağlık alanındaki çalışmalarını beğeniyorum. Engelsiz Yaşam'dan bezimizi alıyoruz, evde bakım parası alıyoruz. Engelsiz Yaşam, babam için hasta yatağı verdi. Ben bir CHP’li olarak memnunum ya Hilmi Bey sağ olsun. Özellikle sağlık alanında durumu olmayanlara ve yaşlılara karşı sosyal yardımda çok iyiler."

"Herkese hitap ediyor, çok güzel olmuş"

"Herkese hitap eden bir görüntüsü var, insanlar rahat rahat oturuyorlar çaylarını içiyorlar. Canlı bir sokak olmuş, çok güzel olmuş. Üsküdar Belediyesi’nin çalışmaları 10 numara. Çok güzel çalışıyorlar."

"Eskiden şu caddeye insanlar girmeye korkuyordu, şimdi 10 numara oldu"

"Eskiden şu caddeye insanlar girmeye korkuyordu, şimdi 10 numara oldu. Üsküdar’da oturduğum için aylık akbilimi başkan ödüyor. Bence Üsküdar belediyesi yaptığını gösteremiyor, reklam konusunda yetersizler."

"Hilmi Bey harbiden bu işi yapıyor"

"Eski hali bozuktu yani kötüydü, şu anki hali çok canlı. Çok iyi oldu yani. Hilmi Bey harbiden bu işi yapıyor."

"Karşıda oturuyorum ama çok beğendim: Üsküdar’da oturmayı isterdim"

"Ben karşıda oturuyorum ama çok beğendim, kafeler falan gayet nezih ve güzel. Caddeler temiz, kentsel dönüşüm yapılıyor yani. Üsküdar’da oturmayı isterdim."