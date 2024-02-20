UNICEF uyardı! Gazze'deki çocukların yetersiz beslenme sebebiyle hayatları tehlikede UNICEF, Gazzeli kadın ve çocukların yetersiz beslenmeleri nedeniyle bağışıklıklarının düştüğüne ve hayatlarının tehlikede olduğuna yönelik açıklama yaptı.

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DHA

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor.

Gazze halkı, bir yandan saldırılarla mücadele ederken bir yandan da açlık ve susuzlukla savaşıyor.

Fanatik Yahudi yerleşimciler ise Gazze'ye gönderilen insani yardım tırlarını engellemeye çalışarak durumu daha da zorlaştırıyor.

Çocukların hayatı tehlikede

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazzeli çocukların yetersiz beslenme sebebiyle hayatlarının tehlikede olduğuna dair uyarı yaptı.

UNICEF, özellikle Gazze’nin kuzeyinde yaşı 2’den küçük her 6 çocuktan birinin tehlikeli şekilde yetersiz beslendiğine dikkat çekti.

UNICEF uyardı

UNICEF, dün insani yardım koordinasyon kurumu Küresel Beslenme Kümesi’nin kapsamlı analizine dayanarak yetersiz beslenen Gazzeli çocukların hayati tehlikesi konusunda uyardı.

"Hastalıklar yaygınlaştı"

UNICEF’in açıklamasında, “Gazze Şeridi'nde devam eden çatışma 20. haftasına girerken, yiyecek ve temiz su inanılmaz derecede kıt hale geldi ve hastalıklar yaygınlaştı; bu da kadınların ve çocukların beslenmesini ve bağışıklıklarını tehlikeye atıyor, akut yetersiz beslenmenin artmasına neden oluyor.” ifadeleri kullanıldı.

Çocukların yüzde 15,6'sı yetersiz besleniyor

Gazze Beslenme Savunmasızlığı ve Durum Analizi’ne göre haftalardır yardımın tamamen kesildiği Gazze’nin kuzeyinde durumun aşırı boyutlara ulaştığı, buradaki çocukların yüzde 15,6'sının yani 2 yaşın altındaki her 6 çocuktan birinin akut yetersiz beslendiği ortaya konuldu.

Çocukların yüzde 3'ü tehlikeli şekilde zayıfladı

Yetersiz beslenen çocuklardan yüzde 3’ünün tehlikeli şekilde zayıfladığına dikkat çeken rapor, bu çocukların acil tedavi almaması durumunda tıbbi komplikasyon ve ölüm açısından en yüksek riskle karşı karşıya olduğunu belirtti.

"Erişebildikleri gıdanın besin değeri çok düşük seviyede"

Analiz raporun ocak ayında yapıldığı ifade edilerek bulgular şu şöyle ifade edildi;

“2 yaşın altındaki çocukların yüzde 90'ı, hamile ve emziren kadınların ise yüzde 95'i ciddi gıda yoksulluğuyla karşı karşıya, yani önceki gün iki veya daha az besin grubunu tüketmişler ve erişebildikleri gıdanın besin değeri en düşük seviyede.

"Yetişkinler çocuklar için yiyecek miktarını kısıtlıyor"

Hanelerin yüzde 95'i yemek ve porsiyon boyutlarını sınırlıyor; yüzde 64'ü günde yalnızca bir öğün yiyor. Hanelerin yüzde 95'inden fazlası, küçük çocukların yiyecek bulabilmesini sağlamak için yetişkinlerin aldığı yiyecek miktarını kısıtlıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)