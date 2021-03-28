Unicorn nedir? Unicorn şirket ne demek, hangi şirketlere unicorn denir?

Unicorn nedir? Unicorn şirket ne demek, hangi şirketlere unicorn denir?

Getir'in 300 milyon dolarlık yatırımla 2.6 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Unicorn olmasının ardından 'Unicorn nedir, ne demek?' sorusu gündeme geldi. Peki, Unicorn nedir, ne demek?

2,6 milyar dolar olarak değerlenen 'Getir', Türkiye'de unicorn girişim olarak nitelendirilen ikinci yatırım oldu.

Getir'in Kurucusu Nazım Salur tarafından şirketin, 300 milyon dolarlık yatırımla 2.6 milyar dolar değerlemeye ulaştığı bildirildi.

Getir’in unicorn şirket olarak değerlendirilmesinden sonra 'unicorn' kelimesinin anlamı araştırılmaya başlandı.

Daha önce Peak Games 1,8 milyar dolar değerleme ile ilk unicorn olarak nitelendirilmişti.

Peki, Unicorn nedir? Unicorn şirket ne demek, ne anlama geliyor? İşte, unicorn hakkında bilgiler..

UNİCORN NEDİR?

Türkçe manasıyla tek boynuzlu at anlamına gelen Unicorn; mitolojide, saf ve masum olduğuna, kanı içildiğinde kişiyi ölümsüz kıldığına, bu nedenle öldürmenin lanet getireceğine inanılan efsanevi bir hayvan olarak bilinmektedir.

Latince bir isim olan Unicorn, bir-tek anlamına gelen 'uni' ve boynuz anlamına gelen 'cornus' sözcüklerinden türemiştir. Unicorn'un Türkçe karşılığı ise Tekboynuz'dur. Yine bir efsaneye göre, sadece bakire kızların yanına yaklaşmakta ve bu şekilde yakalanabilmektedir.

UNİCORN ŞİRKET NE DEMEK, NASIL UNİCORN ŞİRKET OLUNUR?

Unicorn tabiri, girişimcilik dünyasında ilk olarak Aileen Lee tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bir girişimin unicorn girişim olarak nitelenebilmesi için en az bir milyar dolar değerlemeye ulaşması gerekmektedir.

10 milyar dolar seviyesine ulaşan girişimler 'Deacorn', 100 milyar dolar ve üzerinde değeri bulunan girişimler ise 'Hectacorn' olarak ifade edilmektedir.

En fazla unicorn firmalar, ABD ve Çin’de bulunmaktadır. Bu ülkeleri İngiltere, Hindistan, İsrail, Almanya, Endonezya, Japonya takip etmektedir.

TÜRKİYE'DE UNİCORN GİRİŞİMLER

2020 yılının Mayıs ayına kadar Türkiye'den herhangi bir unicorn girişim çıkmamıştı. Ancak 2010 yılında Sidar Şahin tarafından kurulan İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Peak Games, ABD'li oyun devi Zynga'ya 1,8 milyar dolara satıldı. Böylece Peak Games, Türkiye'de ilk unicorn girişim olarak nitelendirildi.

2,6 milyar dolar olarak değerlenen 'Getir' ise Türkiye'de unicorn girişim olarak nitelendirilen ikinci yatırım olmuştur.