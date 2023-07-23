Üniversite adayları tercih sürecinde: İstanbul'daki bazı özel okulların ücretlerini derledik...

Türkiye’de 17-18 Haziran tarihinde bir sınav heyecanı daha yaşandı.
Lise öğrenimlerini bitiren veya üniversite sınavına katılmak isteyen adaylar, bu tarihlerde okul sıralarında ter döktü.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) toplamda 3 milyon 527 bin 463 kişi katıldı.
Üniversite hayali ile sınavlarını tamamlayan adaylar, şimdilerde tercih yoğunluğu yaşıyor.
Özel üniversite tercih edecek olan adayların ve ailelerin en büyük düşüncesi, okul ücretleri…
Sizler için özel üniversitelerden bazılarını ve ücretlerini ele aldık.
Acıbadem Üniversitesi
Acıbadem Üniversitesi’nin yayınladığı 2023-2024 öğrenim ücretleri verilerine göre;
İngilize Tıp Fakültesi: 350 bin TL
Eczacılık Fakültesi: 325 bin TL
Sağlık Bilimleri Fakültesi: 150 bin TL
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi: 280- 100 bin TL
Okan Üniversitesi
Okan Üniversitesi’nin yayınladığı verilere göre öğrenim ücretleri;
Diş Hekimliği Fakültesi: 343 bin 170 TL
Hukuk Fakültesi: 127 bin 657 TL
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi: 116 bin 132 TL
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi: 116 bin 132-255 bin 313 TL
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: 124 bin 111 TL
Tıp Fakültesi: 361 bin 391 TL
Yeditepe Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi’nin yayınladığı bilgilere göre öğrenim ücretleri;
Tıp Fakültesi: 396 bin TL
Hukuk fakültesi: 315 bin TL
Mühendislik Fakültesi: 295 bin TL
Sağlık Bilimleri Fakültesi: 230 bin TL
Diş Hekimliği Fakültesi: 414 bin TL
Eğitim Fakültesi: 230 bin TL
Özyeğin Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi’nin yayınladığı bilgilere göre öğrenim ücretleri;
İşletme Fakültesi: 475 bin TL
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: 475 bin TL
Mühendislik Fakültesi: 475 bin TL
Hukuk Fakültesi: 475 bin TL
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi: 340 bin TL
Üsküdar Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi’nin yayınladığı bilgilere göre öğrenim ücretleri;
Tıp Fakültesi: 281 bin TL
Diş Hekimliği Fakültesi: 241 bin 869 TL
Mühendislik Fakültesi: 145 bin TL
Sağlık Bilimleri Fakültesi: 109 bin TL
İletişim Fakültesi: 80 bin 845 TL
Maltepe Üniversitesi
Maltepe Ünivetsitesi’nin yayınladığı bilgilere göre öğretim ücretleri;
Eğitim Fakültesi: 211 bin 900 TL- 163 bin TL
Hukuk Fakültesi: 294 bin TL- 220 bin TL
İletişim Fakültesi: 246 bin TL- 143 bin TL
Tıp Fakültesi: 432 bin 414 TL- 324 bin 311 TL
Mimarlık Fakültesi: 141 bin 312 TL- 282 bin 625 TL
Bahçeşehir Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi’nin yayınladığı bilgilere göre öğretim ücretleri;
İletişim Fakültesi: 272 bin 500 TL
Hukuk Fakültesi: 292 bin 200 TL
Mimarlık Fakültesi: 288 bin 300 TL
Eğitim Fakültesi: 259 bin 100 TL
Sağlık Bilimleri Fakültesi: 276 bin 500 TL
Diş Hekimliği Fakültesi: 405 bin TL
Eczacılık Fakültesi: 307 bin TL