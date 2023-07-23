Üniversite adayları tercih sürecinde: İstanbul'daki bazı özel okulların ücretlerini derledik... 17-18 Haziran günü gerçekleştirilen YKS sonuçlarının belli olmasıyla, adaylar okul arayışına girdi. Megakentteki özel üniversiteleri derlediğimizde, fiyatlar 500 bin TL'ye kadar çıkıyor.

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Türkiye’de 17-18 Haziran tarihinde bir sınav heyecanı daha yaşandı.

Lise öğrenimlerini bitiren veya üniversite sınavına katılmak isteyen adaylar, bu tarihlerde okul sıralarında ter döktü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) toplamda 3 milyon 527 bin 463 kişi katıldı.

Üniversite hayali ile sınavlarını tamamlayan adaylar, şimdilerde tercih yoğunluğu yaşıyor.

Özel üniversite tercih edecek olan adayların ve ailelerin en büyük düşüncesi, okul ücretleri…

Sizler için özel üniversitelerden bazılarını ve ücretlerini ele aldık.

Acıbadem Üniversitesi

Acıbadem Üniversitesi’nin yayınladığı 2023-2024 öğrenim ücretleri verilerine göre;

İngilize Tıp Fakültesi: 350 bin TL

Eczacılık Fakültesi: 325 bin TL

Sağlık Bilimleri Fakültesi: 150 bin TL

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi: 280- 100 bin TL

Okan Üniversitesi

Okan Üniversitesi’nin yayınladığı verilere göre öğrenim ücretleri;

Diş Hekimliği Fakültesi: 343 bin 170 TL

Hukuk Fakültesi: 127 bin 657 TL

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi: 116 bin 132 TL

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi: 116 bin 132-255 bin 313 TL

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: 124 bin 111 TL

Tıp Fakültesi: 361 bin 391 TL

Yeditepe Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi’nin yayınladığı bilgilere göre öğrenim ücretleri;

Tıp Fakültesi: 396 bin TL

Hukuk fakültesi: 315 bin TL

Mühendislik Fakültesi: 295 bin TL

Sağlık Bilimleri Fakültesi: 230 bin TL

Diş Hekimliği Fakültesi: 414 bin TL

Eğitim Fakültesi: 230 bin TL

Özyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi’nin yayınladığı bilgilere göre öğrenim ücretleri;

İşletme Fakültesi: 475 bin TL

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: 475 bin TL

Mühendislik Fakültesi: 475 bin TL

Hukuk Fakültesi: 475 bin TL

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi: 340 bin TL

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi’nin yayınladığı bilgilere göre öğrenim ücretleri;

Tıp Fakültesi: 281 bin TL

Diş Hekimliği Fakültesi: 241 bin 869 TL

Mühendislik Fakültesi: 145 bin TL

Sağlık Bilimleri Fakültesi: 109 bin TL

İletişim Fakültesi: 80 bin 845 TL

Maltepe Üniversitesi

Maltepe Ünivetsitesi’nin yayınladığı bilgilere göre öğretim ücretleri;

Eğitim Fakültesi: 211 bin 900 TL- 163 bin TL

Hukuk Fakültesi: 294 bin TL- 220 bin TL

İletişim Fakültesi: 246 bin TL- 143 bin TL

Tıp Fakültesi: 432 bin 414 TL- 324 bin 311 TL

Mimarlık Fakültesi: 141 bin 312 TL- 282 bin 625 TL

Bahçeşehir Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi’nin yayınladığı bilgilere göre öğretim ücretleri;

İletişim Fakültesi: 272 bin 500 TL

Hukuk Fakültesi: 292 bin 200 TL

Mimarlık Fakültesi: 288 bin 300 TL

Eğitim Fakültesi: 259 bin 100 TL

Sağlık Bilimleri Fakültesi: 276 bin 500 TL

Diş Hekimliği Fakültesi: 405 bin TL

Eczacılık Fakültesi: 307 bin TL