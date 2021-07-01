Üniversite harçları zamlandı mı, ne kadar oldu? 2021-2022 Üniversite katkı payı ücretleri..

Üniversite harçları zamlandı mı, ne kadar oldu? 2021-2022 Üniversite katkı payı ücretleri..

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim öğrencilerinin ödeyeceği katkı paylarına zam yapıldı. Peki üniversite harçları ne kadar oldu? İşte 2021-2022 dönemi üniversite katkı payı ücretleri..

Yükseköğretim kurumlarında eğitim gören ya da bu yıl bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıracak olan binlerce öğrenciyi ilgilendiren önemli bir karar alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında, öğrenci katkı paylarına yaklaşık yüzde 10 zam yapıldı.

Üniversite harçlarına gelen zamın ardından öğrenciler, kendi fakülteleri için ödeyecekleri miktar hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki üniversite harçları zamlandı mı, ne kadar oldu? İşte Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre öğrencilerin ödemesi gereken 2021-2022 dönemi ücret çizelgesi..

ÜNİVERSİTE HARÇLARI ZAMNLANDI MI 2021?

2021-2022 eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencilerinin ödeyeceği katkı payı, ortalama yüzde 10 zamlandı.

Öğrencilerin 2021-2022 dönemi için ödemesi gereken yeni ücret çizelgesi açıklandı. İşte tıp, diş hekimliği, hukuk, işletme ve daha bir çok bölümde okuyan öğrencilerin ödemesi gereken harçlar...

ÜNİVERSİTE HARÇLARI NE KADAR OLDU?

Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulan hizmetlerden aynı şekilde yararlanacak.

Öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak.

Tıp fakülteleri: 706 TL

Diş hekimliği:590 TL

Veterinerlik: 462 TL

Pilotaj: 562 TL

Bilgisayar: 463 TL

İnşaat: 463 TL

Mimarlık: 463 TL

Güzel Sanatlar: 377 TL

Fen Edebiyat: 340 TL

Hukuk: 374 TL

İktisat: 374 TL

İşletme: 374 TL

İlahiyat: 340 TL

Eğitim: 340 TL

Yabancı Dil: 340 TL

İletişim: 340 TL

Açık Öğretim: 77 TL

Konservatuvar: 703 TL

Turizm: 227 TL

UZAKTAN EĞİTİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM HARÇLARI