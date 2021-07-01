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- Üniversite harçları zamlandı mı, ne kadar oldu? 2021-2022 Üniversite katkı payı ücretleri..
Üniversite harçları zamlandı mı, ne kadar oldu? 2021-2022 Üniversite katkı payı ücretleri..
- Haber Merkezi
- 01.07.2021 - 10:59
Yükseköğretim kurumlarında eğitim gören ya da bu yıl bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıracak olan binlerce öğrenciyi ilgilendiren önemli bir karar alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında, öğrenci katkı paylarına yaklaşık yüzde 10 zam yapıldı.
Üniversite harçlarına gelen zamın ardından öğrenciler, kendi fakülteleri için ödeyecekleri miktar hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.
Peki üniversite harçları zamlandı mı, ne kadar oldu? İşte Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre öğrencilerin ödemesi gereken 2021-2022 dönemi ücret çizelgesi..
ÜNİVERSİTE HARÇLARI ZAMNLANDI MI 2021?
2021-2022 eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencilerinin ödeyeceği katkı payı, ortalama yüzde 10 zamlandı.
Öğrencilerin 2021-2022 dönemi için ödemesi gereken yeni ücret çizelgesi açıklandı. İşte tıp, diş hekimliği, hukuk, işletme ve daha bir çok bölümde okuyan öğrencilerin ödemesi gereken harçlar...
ÜNİVERSİTE HARÇLARI NE KADAR OLDU?
Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulan hizmetlerden aynı şekilde yararlanacak.
Öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak.
- Tıp fakülteleri: 706 TL
- Diş hekimliği:590 TL
- Veterinerlik: 462 TL
- Pilotaj: 562 TL
- Bilgisayar: 463 TL
- İnşaat: 463 TL
- Mimarlık: 463 TL
- Güzel Sanatlar: 377 TL
- Fen Edebiyat: 340 TL
- Hukuk: 374 TL
- İktisat: 374 TL
- İşletme: 374 TL
- İlahiyat: 340 TL
- Eğitim: 340 TL
- Yabancı Dil: 340 TL
- İletişim: 340 TL
- Açık Öğretim: 77 TL
- Konservatuvar: 703 TL
- Turizm: 227 TL
UZAKTAN EĞİTİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM HARÇLARI
- Veterinerlik: 2549 TL
- Pilotaj: 5098 TL
- Bilgisayar: 1825 TL
- İnşaat: 1825 TL
- Mimarlık: 1825 TL
- Fen Edebiyat: 1530 TL
- Hukuk: 1379 TL
- İktisat: 1379 TL
- İşletme: 1379 TL