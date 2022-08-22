Üniversite kayıt işlemleri başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencileri, üniversiteye kayıt heyecanı sardı. Üniversiteye kayıt işlemleri ise 24 Ağustos itibariyle başladı.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde (AYT, YDT, TYT) gerçekleştirildi.

YKS sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklanırken tercih sonuçları ise 15 Ağustos'ta belli oldu.

Milyonlarca gencin üniversite hayali gerçekleşirken yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarının kontenjanlarının yüzde 99’u doldu.

1 milyondan fazla kişi üniversiteli oldu

Adaylardan 850 bin 631'i örgün lisans ve ön lisans programlarına, 154 bin 859'u ise Açıköğretim Fakültesi (AÖF) lisans ve ön lisans programlarına yerleşmeye hak kazandı.

Böylece lisans ve ön lisans programlarının tümüne yerleşme hakkı kazanan aday sayısı 1 milyon 5 bin 490 oldu.

Üniversiteye kayıtlar başladı

Öte yandan bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bugün başladı.

Elektronik kayıtlar e- devlet üzerinden 24 Ağustos’a kadar alınacak, üniversitelerde ise kayıtlar 26 Ağustos’a kadar devam edecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

E-kayıt nasıl yapılır

Yerleşen adaylar e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabilecek.

Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler, yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracak.

Üniversiteye kayıt için gerekli belgeler

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecek.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazıyor)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı - Haberi için tıklayınız -

