İstanbul’da üniversite öğrencileri, ulaşıma yapılan yüzde 40’lık zammı İBB’nin başkanlık binası önünde protesto etti.

İstanbul’da farklı üniversitelerde okuyan öğrenciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ulaşıma yaptığı yüzde 40’lık zammı protesto etmek için Saraçhane’de bulunan başkanlık binası önünde bir araya geldi.

Ellerinde pankartlarla zammı protesto eden öğrenciler, “Ücretsiz ulaşım haktır, alacağız” sloganları attı.

İBB binasının karşısında eylem yaptılar

Öğrenciler basın açıklamasını, İBB başkanlık binasının karşısında bulunan kaldırımda okudu.

Öğrencilerin protestosu için polis ekipleri de yoğun güvenlik önlemi aldı.

Üniversite öğrencileri, İBB önünde ulaşım zammını protesto etti ViDEO

"Milyonlarca liralık padişah tablosu alıyorlar"

Grup adına basın açıklamasını okuyan bir öğrenci, “En temel ihtiyaçlarımıza yapılan bu zamları kabul etmiyoruz. En temel insani haklarımızın bizlere satılmasını kabul etmiyoruz. İBB’nin bütçesiyle yani emekçilerin parasıyla milyonlarca liralık padişah tablolarını satın alıyorlar ama ulaşıma zam olmazsa olmaz diyorlar. Ücretsiz ve nitelikli ulaşım en temel insani haktır. ‘Satılamaz’ diyoruz.” ifadelerini kullandı.