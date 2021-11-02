Üniversite öğrencilerinin aşılanma oranı yüzde 79'a ulaştı

Üniversitelerde aşılanma oranlarını açıklayan YÖK Başkanı Erol Özvar, oranın öğrencilerde yüzde 79, öğretim elemanlarındaysa yüzde 90 olduğunu söyledi.

Ülke genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ve yürütülen aşı çalışmaları devam ediyor.

Eğitim öğretimde aksama yaşanmaması adına öğrenci ve akademisyenlerin aşılanmalarına devam ediliyor.

YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının aşılanma oranlarına ilişkin son verileri paylaştı.

ÖĞRENCİ AŞILAMA ORANI YÜZDE 79

Üniversite öğrencilerinde aşılanma oranlarının yüzde 79'a ulaştığını duyuran Özvar, öğretim elemanlarındaysa oranın yüzde 90 olduğunu söyledi.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ AŞILAMA ORANI YÜZDE 90

Özvar, "Şu anda korunması sağlanan öğrencilerimizin oranı yüzde 79,21, akademik personelin oranı yüzde 93,27, idari personelin oranı ise yüzde 90,70'dir. Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimiz aşı konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir. Bu sebeple, umarız, aşı vesilesiyle yükseköğretimde yüz yüze eğitim bundan sonra da devam edecektir." dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN ÖNEMİ

Özvar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, YÖK'ün 2022 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, son 1,5 yılda tüm dünyayla beraber Türkiye'de de koronavirüs salgını nedeniyle yükseköğretimde olağanüstü anlamda ciddi tehditlerle karşı karşıya gelindiğini, ancak bu yıl okullardaki gibi üniversitelerde de yüz yüze eğitimin başlatılmasının çok önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

EN ÇOK ÖĞRENCİYE HİZMET VEREN ÜLKE

Yükseköğretimde son yıllarda yaşanan niceliksel büyüme ile başta yükseköğretime erişim olmak üzere birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedildiğine işaret eden Özvar, 8,5 milyona yaklaşan öğrenci sayısıyla Türkiye'nin, Avrupa yükseköğretim alanında en çok öğrenciye hizmet veren ülke olduğunu söyledi.

KIZ ÖĞRENCİ SAYISININ ARTMASI

Üniversitelerde öğrencilerin yüzde 50,4'ünün erkek, yüzde 49,6'sının kız olduğunu belirten Özvar, "Bu açıdan, yükseköğretime kız öğrencilerimizin son yıllarda çok daha yüksek oranda erişebilmesinin, ülkenin gelişmesiyle alakalı fevkalade önemli olduğunun altını çizmek isterim." diye konuştu.

Akademideki öğretim elemanı sayısının son 10 yılda yüzde 80 artarak 181 bini geçtiğini dile getiren Özvar, bu artışı "göz kamaştırıcı" olarak nitelendirdi.

YÖK SİSTEMİNİ İLERİ TAŞIMA HEDEFİ

YÖK tarafından yürütülen "Yükseköğretimde Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma", "Nitelikli Bilgi ve Nitelikli İnsan Gücü Oluşturmak İçin 100/2000 Doktora Projesi", "Hedef Odaklı Uluslararasılaşma", "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm", "Açık Bilim ve Açık Erişim", "Geleceğin Meslekleri", "YÖK-Gelecek", "YÖK-Anadolu", "YÖK Sanal Laboratuvarı" gibi projelere ilişkin de bilgiler aktaran Özvar, "Yükseköğretimde büyük veri, istihdam odaklı üniversiteler, akademik üretkenlik, güçlü akademik performans, üniversite-sanayi iş birliğine dair yeni modeller, üniversitelerin uluslararası etkileşimleri ve bilgi diplomasisinin yaygın kullanılması gibi ana başlıklarda yürütülecek faaliyetler, önümüzdeki yıllarda yükseköğretim sistemini daha da ileriye taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.ı.