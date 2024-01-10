Üniversite rektörü randevu alamadığını söyledi: Torpil yaptırıyorum Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, diş hekimliği fakültesinden randevu alamadığı için torpil yaptırdığını söyledi.

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DHA

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Gerçekleştirilen etkinlikte AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Üniversitedeki bölümler hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Diş Hekimliği Fakültesi'nde açılan randevuların dakikalar içinde dolup kapandığını söyledi.

Rektör randevu alamadığı için torpil yaptırdığını söyledi

Rektör Okumuş, "Neredeyse boş olan Diş Hekimliği Fakültesi full kapasite gitmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Okumuş daha sonra, diş hekimliği fakültesinden kendisinin de randevu alamadığı için torpil yaptırdığını söyledi.

"Torpil yaptırıyorum, açıkça söyleyeyim..."

"En çok şikayet aldığım yer olmaya başladı. 'Niye randevu alamıyoruz' diye. Ben de alamıyorum." diyen Okumuş, "Torpil yaptırıyorum, açıkça söyleyeyim. Çünkü randevuyu açtığınız zaman dakikalar içerisinde, saat 12.00'den itibaren açıldığı zaman sıfır tık kapanıyor, bitiyor, anında doluyor." şeklinde konuştu.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş'un, konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Neredeyse boş olan Diş Hekimliği Fakültesi full kapasite gitmeye başladı. En çok şikayet aldığım yer olmaya başladı. 'Niye randevu alamıyoruz' diye. Ben de alamıyorum. Torpil yaptırıyorum, açıkça söyleyeyim. Çünkü randevuyu açtığınız zaman dakikalar içerisinde, saat 12.00'den itibaren açıldığı zaman sıfır tık kapanıyor, bitiyor, anında doluyor. Çünkü çok fazla tercih var. Yine halkımız büyük oranda özellikle cerrahi işlemlerde veya ortodonti işlemlerine, pedodontilerine, çocuk dişte il dışına veya özele gidiyordu. Hizmetiniz kaliteli olunca, iyi olunca, sizi tercih etmeye başlıyorlar."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)