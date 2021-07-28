Üniversite taban puanları belli oldu mu? Üniversite 2 yıllık taban puanları ve yüzdelik dilimler...

Üniversite taban puanları belli oldu mu? Üniversite 2 yıllık taban puanları ve yüzdelik dilimler...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler üniversitelerin puanlarını araştırmaya başladı. 2 yıllık bölüm seçecek olanlar, "2 yıllık bölümlerin taban puanları nedir?" sorusunu araştırıyor.

Üniversiteye giriş sınavı olan YKS sonuçları, bu sabah itibarıyla açıklandı.

Milyonlarca öğrenci hayal ettiği üniversiteye girmek için, tercih hazırlığı yapmaya başladı.

Öğrenciler tercihlerden önce üniversitelerin taban ve tavan puanlarını araştırıyor.

2 yıllık tercih yapacak olan öğrenciler, "2 yıllık bölümlerin taban puanları nedir?" sorusunu gündeme taşıdı.

İşte 2021 Üniversite 2 yıllık taban puanları ve yüzdelik dilimler...

ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nın bu yıl yayınladığı YKS kılavuzunda, "2021-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır.

Bu kontenjan ve koşullar “2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2021 Haziran ayının son haftası içinde ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır." denildi.

ÖSYM YKS örnek tercih kılavuzunu adayların erişimine açtı. Adaylar örnek kılavuz üzerinden taban ve tavan puanları hakkında fikir sahibi olabilecek.





BARAJI GEÇEMEYEN ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEYE GİDEBİLİR Mİ?

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle lisans programlarını tercih edebilmek için 180 baraj puanı 170'e çekilmişti ancak bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

180 üstü alan adaylar ise zaten sınav barajını geçmiş bulunuyor. Bu sayede AYT sınavına giriyor ve TYT puanı ile ön lisans, lisans gibi programları tercih edebiliyor.

150 barajının altında kalan öğrenciler tercih hakkı yapamadıkları için özel üniversite de olsa girme hakkı da bulunmuyor.