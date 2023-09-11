Üniversitelere akademisyen ve sözleşmeli personel alımı Yayınlanan ilana göre, 6 üniversitenin farklı akademik birimlerine 70 akademisyen; 8 üniversiteye ise 308 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.

AA

Üniversitelerde akademisyen ve sözleşmeli personel arayışı sürüyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, 6 üniversitenin farklı akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre 70 akademisyen alınacak.

Bu ilana göre, İzmir Bakırçay Üniversitesi 19 öğretim üyesi, Bartın Üniversitesi 19 öğretim üyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi 21 araştırma görevlisi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 4 öğretim görevlisi, Şırnak Üniversitesi 4 öğretim üyesi ve Işık Üniversitesi ise bir doçent ile 2 öğretim üyesi alımını gerçekleştirecek.

Aranan şartlar üniversitelerin kendi sitelerinden takip edilecek

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler ise başvurulacak üniversitelerin internet sitelerinde ilan edilecek.

8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, sözleşmeli personel alacak üniversitelerin başında Ankara Üniversitesi geliyor.

Ankara Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu uyarınca 252 sözleşmeli personel alımını gerçekleştirecek.

Sözleşmeli personel alacak üniversiteler

2022-2023 KPSS (B) grubu puan sırasını esas alınmak suretiyle Munzur Üniversitesi 26, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7, Bingöl Üniversitesi 11, Türk-Alman Üniversitesi 6, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 3 ve Bursa Teknik Üniversitesi bir sözleşmeli personel istihdam edecek.

KPSS P3, P93 ve P94 puan türünden yapılacak alımlarla ilgili başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamalara ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)