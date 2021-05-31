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    Üniversitelerin akademik takviminin başlayacağı tarih belirlendi

    Üniversitelerin akademik takviminin başlayacağı tarih belirlendi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin 2021-2022 öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül'de başlayacağını duyurdu.
    • AA
    • 31.05.2021 - 20:24
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 21:13
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    Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin alınan yeni kararları duyurdu.

    Eğitim-öğretim ile ilgili konuşan Erdoğan, üniversitelerin başlayacağı tarihi işaret etti.

    ÜNİVERSİTELER 13 EYLÜL'DE AÇILIYOR

    Cumhurbaşkanı, 2021-2022 öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül'de başlayacağını kamuoyuyla paylaştı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

    "Üniversiteler 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibari ile başlayacak şekilde yürütülecektir."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu VİDEO

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    Üniversitelerin akademik takviminin başlayacağı tarih belirlendi #1

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