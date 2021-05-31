Üniversitelerin akademik takviminin başlayacağı tarih belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin 2021-2022 öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül'de başlayacağını duyurdu.

Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin alınan yeni kararları duyurdu.

Eğitim-öğretim ile ilgili konuşan Erdoğan, üniversitelerin başlayacağı tarihi işaret etti.

ÜNİVERSİTELER 13 EYLÜL'DE AÇILIYOR

Cumhurbaşkanı, 2021-2022 öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül'de başlayacağını kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Üniversiteler 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibari ile başlayacak şekilde yürütülecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu VİDEO

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