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Üniversitelerin akademik takviminin başlayacağı tarih belirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin 2021-2022 öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül'de başlayacağını duyurdu.
- AA
- 31.05.2021 - 20:24
- Güncelleme : 31.05.2021 - 21:13
Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin alınan yeni kararları duyurdu.
Eğitim-öğretim ile ilgili konuşan Erdoğan, üniversitelerin başlayacağı tarihi işaret etti.
ÜNİVERSİTELER 13 EYLÜL'DE AÇILIYOR
Cumhurbaşkanı, 2021-2022 öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül'de başlayacağını kamuoyuyla paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
"Üniversiteler 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibari ile başlayacak şekilde yürütülecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu VİDEO
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