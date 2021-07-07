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- Üniversiteliler bu haberi bekliyor! Yatay geçiş nedir, nasıl yapılır? İşte şartlar
Üniversiteliler bu haberi bekliyor! Yatay geçiş nedir, nasıl yapılır? İşte şartlar
Okulundan memnun olmayan üniversite öğrencileri yatay geçiş yapmak üzere araştırma yapıyor. Öğrenciler, "Yatay geçiş için hangi şartlar gerekli?" sorusuna cevap arıyor.
- Haber Merkezi
- 07.07.2021 - 18:01
- Güncelleme : 07.07.2021 - 18:05
Üniversite öğrencileri, yatay geçiş hakkını kullanarak memnun olmadıkları okullarından, istedikleri okula geçmenin hayalini kuruyor.
Öğrenciler yatay geçiş sayesinde, başka bir bölüme de geçebiliyor.
Bu imkandan yaralanmak isteyenler, "Yatay geçiş için hangi şartlar aranıyor?" sorusunu araştırmaya başladı.
YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI
Öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için bazı şartları sağlaması gerekiyor. Öğrenci genel not ortalaması ile yatay geçiş yapabileceği gibi merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapabilir. O şartlar ise şu şekilde;
- Öğrencinin genel not ortalaması
- Öğrencinin merkezi yerleştirme puanı
- Öğrencinin geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı.
- Öğrencinin geçmiş yıllarda dönem kaybı olup olmadığı
YATAY GEÇİŞ YAPILAN KURUMLAR
- Açıköğretim ya da Uzaktan Eğitim Programlarından Normal Öğretime Yatay Geçiş Yapılabilir. Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması gerekir ya da öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir
- . Açıköğretim ya da Uzaktan Eğitim Programları Arasında Yatay Geçiş Yapılabilir.
- Birinci veya İkinci Öğretim Programlarından Açık veya Uzaktan Eğitim Programları Arasında Yatay Geçiş Yapılabilir. Geçilen programın ücretini ödemek gerekir.
- İkinci Öğretim Programları Arasında yatay geçiş Yapılabilir. Bir ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına geçiş yapılabilir. Ancak ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk % 10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
- Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan bir programdan özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bir programa yatay geçiş yapılabilir.
- Öğrencinin genel not ortalamasının ya da merkezi yerleştirmeden aldığı puanın yeterlilik göstermesinin yanı sıra öğrencinin özel yetenek sınavında da başarılı olması gerekir.
- Ayrıca özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.