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Üniversiteliler bu haberi bekliyor! Yatay geçiş nedir, nasıl yapılır? İşte şartlar

Üniversiteliler bu haberi bekliyor! Yatay geçiş nedir, nasıl yapılır? İşte şartlar

Okulundan memnun olmayan üniversite öğrencileri yatay geçiş yapmak üzere araştırma yapıyor. Öğrenciler, "Yatay geçiş için hangi şartlar gerekli?" sorusuna cevap arıyor.