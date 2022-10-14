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    Üniversiteliye ulaşım desteği: Bilet başına 500 TL

    Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği, 2022 için yılda 2 kez gidiş- dönüş şeklinde, bilet başına 500 TL olmak üzere toplam 2 bin TL olacak.
    • 14.10.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 13:27
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    Üniversiteliye ulaşım desteği: Bilet başına 500 TL

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son Kabine Toplantısı'nın ardından birçok konuda yeni müjdeler açıklamıştı.

    Erdoğan'ın açıkladığı üniversite öğrencilerine ulaşım desteğinin ayrıntıları belli oldu.

    25 yaş altı lisans öğrencileri faydalanacak

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, sosyal yardımdan faydalanıcı ailelerdeki Türk vatandaşı üniversite öğrencilerine (sadece 25 yaş altı lisans öğrencileri) şehirler arası ulaşım desteği sağlanacak.

    2022'de 500, 2023'te 750 TL

    Bu kapsamda ailesinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yılda 2 defa gidiş- dönüş biletleri karşılanacak. Her bir ilet için 2022 yılında 500, 2023 yılında 750 TL destek verilecek.

    DHA'nın haberine göre böylece her öğrenciye 2022'de toplam 2 bin, 2023'te 3 bin TL bilet ücreti verilecek.

    150 bin üniversite öğrencisi yararlanacak

    Destek bütçesi toplam 300 milyon TL olacak. Destekten 150 bin üniversite öğrencisi yararlanacak. Ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından öğrencinin IBAN hesabına aktarılacak.

    Başvuru, öğrencinin ailesinin ikamet ettiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılacak. Öğrencilerin ailesi de başvuru yapabilecek ve vakıflar başvuruyu değerlendirecek.

     

    Üniversiteliye ulaşım desteği: Bilet başına 500 TL #1


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