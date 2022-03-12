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    Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı

    Bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle 1 saat trafiğe kapatılan Unkapanı Köprüsü, yetkililerin incelemelerinin ardından yeniden, trafiğe açık hale getirildi.
    • DHA
    • 12.03.2022 - 16:06
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    Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı

    İstanbul Beyoğlu ile Fatih’i birbirine bağlayan Unkapanı Köprüsü bağlantı noktasında yaşanan ayrılma nedeniyle dün bir süre trafiğe kapanmıştı.

    Bugün de bağlantı noktasında açılma olduğu ihbarıyla olay yerine zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Köprü, bir saat araç trafiğine kapatıldı.

    İNCELEMENİN ARDINDAN TRAFİĞE AÇILDI

    Yetkililerin yaptığı inceleme sonrası açıklığın normal seviyede olduğunun belirlenmesi ile Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı.

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