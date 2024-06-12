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Kaza geliyorum dedi...

Ünlü akrobasi yıldızı son denemesinde büyük bir kaza atlattı.

Omzu çıktı

Tehlikeli gösterileriyle tanınan Dominic Di Tommaso, yeni gösterisinde omzunu çıkardı.

Kameralara yansıdı

Yüksek bir alandan suyun üzerindeki alana atlamaya çalışan Tommaso dengesini kaybettiği anlar ise kameralara yansıdı.

"Omzumu çıkardım ama başka bir şeyden kaçınmayı başardım"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Tommaso açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kalkışta dalmayı düşünüyordum, vücudum otomatik olarak Webster teknolojisine çarptı ve hemen yetişemeyeceğimi anladım. Neyse ki omuzlarım gücün darbesini almadan önce ayak parmaklarımı duvara dayamayı başardım. Başım duvara değil omzuma çarptı. Omzumu çıkardım ama başka bir şeyden kaçınmayı başardım.