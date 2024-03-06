Ünlü çiftin bir kişiyi öldüren çocuklarını Mısır'a kaçırma nedeni ortaya çıktı Oğuz Murat Acı'yı araçla ezerek hayattan koparan 16 yaşındaki Timur Cihantimur, yazar annesi Eylem Tok ile Mısır'a kaçtı. Cihantimur'un ABD vatandaşı olması nedeniyle asıl hedeflerinin Amerika’ya gitmek olduğu öğrenildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İstanbul'da ünlülerin estetikçisi Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 1 Mart akşamı Kemerburgaz yolunda lüks bir araçla kaza yaptı.

ATV motorları bozulduğu için yol kenarında duran 5 kişiye çarpan 16 yaşındaki Cihantimur, evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'yı katletti.

Bunun üzerine olay yerine gelen yazar Eylem Tok, oğlunu bölgeden kaçırdı.

Kaza yapan oğluyla birlikte Mısır'a kaçtı

Oğluyla birlikte apar topar havalimanına giden Eylem Tok, Mısır'a gitti.

Oğluyla birlikte kaçan Eylem Tok'un o anları, havalimanı kamerasına saniye saniye yansıdı.

Neden Mısır'ı tercih ettiler?

Yaşananların ardından bir açıklama yapan Eylem Tok, pişman olduklarını ve geri döneceklerini iddia etti.

Olay yerinde yaralıların telefonlarını aldıkları iddiasını da yalanladı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Tok ve katil oğlunun neden Mısır'a kaçtığı öğrenildi.

ABD vatandaşı olduğu ortaya çıktı: Pasaport kontrolünde de kullandı

Timur Cihantimur'un, ABD'de doğması nedeniyle ABD vatandaşlığı olduğu ortaya çıktı.

İlk hedefin ABD olduğu ancak uçak bulamadıkları için önce Mısır'a gittikleri tespit edildi.

Timur Cihantimur'un pasaport kontrolünde ABD pasaportu kullandığı da öğrenildi.