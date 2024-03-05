Ünlü çiftin 16 yaşındaki oğlu 5 kişiyi ezip bir bebeği babasız bıraktı: Yurt dışına kaçtılar! Eyüpsultan’da yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Acı'ya lüks bir araç çarptı. Çarpma sonrası lüks araç sürücüsü 16 yaşındaki Timur Cihantimur olay yerine gelen annesi yazar Eylem Tok ile birlikte Mısır’a kaçtı. O anlara ilişkin görüntüler havaalanı kamerasına yansıdı.

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İHA

İstanbul'da 1 Mart'ta akşam saatlerinde Belgrad Ormanı yönüne ATV motorlarla giden Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arıza yapmasıyla Kemerburgaz yolunda emniyet şeridinde durdu.

Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı.

Diğer şahıslar ise motordaki arızayla ilgilenmeye çalışırken korkunç bir kaza meydana geldi.

16 yaşındaki çocuk lüks aracın direksiyonuna geçti: Can aldı

O esnada Timur Cihantimur yönetimindeki 34 EGG 06 plakalı Porsche marka lüks araç, yol kenarında bekleyen şahıslara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 5 kişi, ormanlık alana savruldu.

Yaralananlardan Oğuz Murat Acı'nın durumunun daha ağır olduğu aktarılırken, hastaneye kaldırılan genç adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza sonrası Timur Cihantimur, telefon ile annesini arayarak olay yerine gelmesini istedi.

Annesinin ünlü yazar, babasının da estetik doktoru olduğu ortaya çıktı

Bunun üzerine olay yerine gelen ünlü yazar Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur'u alarak olay yerinden kaçtı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan Timur Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un, saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldikleri öğrenildi.

Havalimanındaki işlemlerinin ardından anne ve oğlunun, uçakla Mısır’a gittikleri öğrenildi.

Oğlunu önce olay yerinden sonra da ülkeden kaçırdı

Timur Cihantimur ve Eylem Tok'un, kaza yerinden ayrıldıktan sonra İstanbul Havalimanına geldikleri görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, 16 yaşındaki zanlıyla anne Eylem Tok yer alırken, ünlü estetik doktoru baba Bülent Cihantimur'un olmadığı görüldü.

Görüntülerde, anne ve oğlun araçla havalimanına geldiği, turnikelerden geçtikleri ve daha sonra pasaport kontrol noktasından geçerek uçağa gittikleri görülüyor.

Havaalanından görüntüler

Diğer yandan kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı, önceki gün Sarıyer Gümüşdere Camii’nde düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza ile ilgili başlatılan incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kaza sırasında Oğuz Murat Acı ile birlikte olan kayınbiraderi Süleyman Arslan, o anları anlattı.

"Arkalarından birlikte gelen bir araç ile kaçmışlar"

Arslan, "ATV'ler ile yola çıktık. Orman yolundan Göktürk'e kadar gidip orada yakıt aldık. Dönüşte benim kullandığım ATV arızalandı. Virajda durmak istemedik, gelen araçların bize çarpmaması için ileri aldık. Biz ATV'nin sorununu çözmeye çalışırken, vefat eden eniştem Oğuz, 'ATV'leri döndürelim, ışığı görsünler bize çarpmasınlar' dedi. Bazı araçlar bizi fark edip yavaşladı. Bize çarpan araç aşırı süratliydi. Aracın ışığını görmemizle aracın kayması bir anda oldu. Aşağı ormanın içine uçmuşum, bana seslendiler. O an toparlanmaya başladım, sonra 'Oğuz yok' dediler. Onu aradık, ardından ambulanslar geldi, sedye ile onu yukarı çıkardık. Kuzenim aracın altında kalmıştı onu da çıkardık. Diğer arkadaşlarım da yerde yatıyordu. Ben de mecbur ayakta durmak zorundaydım. Arkalarından birlikte gelen bir araç ile kaçmışlar." dedi.

1 hafta önce açtığı sergide söyledi: İyiler ve kötüler var dünyada...

Son olarak yazar Eylem Tok, bir hafta önce eşi Bülent Cihantimur ile bir sergi açmıştı.

Açtığı sergide sürekli 'iyilik' vurgusu yaptığı dikkatlerden kaçmayan Eylem Tok, şunları söylemişti:

"Beni yaptığım işlerle tanıyıp seven, bugün de yalnız bırakmayan değerli konuklar; öncelikle burada bulunan dostlarıma ve sizlere teşekkür etmek istiyorum. Burada bulunamayan arkadaşlarımın da kalplerinin benimle olduğunu biliyorum. Hayat basit aslında… Birbirimizin gölgesiyiz. İyiler ve kötüler var dünyada. Kurşunlanarak, bombalanarak, yakılarak, dövülerek öldürülen yazarlar, sanatçılar iyi insanlardı. Ülkesini terk etmek zorunda kalan aydınlar iyi insanlardı. Onların savaşı kendileri için değildi sadece; katillerinin, düşmanlarının iyi bir yaşama sahip olması da dertleriydi. Ve şimdi bizler sorumluyuz. Tüm dünyanın iyiliği için savaşmış bu insanların mirası bize emanet. İşte bu yüzden birbirimizin gölgesiyiz.”

Emniyet açıkladı: Mısır'a gittikleri tespit edildi, gerekli tahkikat devam ediyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Seyir halinde bulunan 3 ATV tipi araç olduğu ve bu araçlarda O.M.A., İ.G., T.A., S.K. ve H.T.'nin bulunduğu, ATV' lerden birisinin arızalanması sebebiyle yol üzerinde sağa çekerek aracın arızasının giderilmeye çalışıldığı esnada aynı yön ve istikamete giden iki araçtan T.C. isimli şahsın kullanmış olduğu araç 3 ATV aracına çarpmış ve yolun sol tarafında bulunan sulama kanalına girerek durmuştur. Kaza sonucunda 3 ATV aracındaki şahısların tamamı yaralanmış, hastaneye intikali sağlanan yaralı şahıslardan O.M.A. kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, T.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Kaza sonrası T.C. isimli şahıs olay yerine gelen annesi E.T.'nin aracı ile kaza yerinden uzaklaşmış, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır. Yapılan incelemede; T.C. ve E.T. isimli şahısların olay sonrası 02.00 sıralarında İstanbul Hava Limanı'na gittikleri, yanlarında bulunan A.C.S. isimli kadın şahsın kendilerini yolcu ettiği ve saat 03.00 sıralarında şüpheli şahısların Mısır uçağına binmek üzere işlem yaptıkları, saat 04:30 sıralarında Mısır ülkesine uçtukları tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)