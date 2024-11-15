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Türkiye bu sabah saatlerinde önce Malatya'da meydana gelen 4.9'luk depremle sallandı.

Malatya'nın ardından bu kez de Rize'de bir deprem gerçekleşti.

Fay hattı üzerinde olmamasıyla bilinen Rize'de yaşanan 4.7 şiddetindeki deprem, şehirde yaşayan vatandaşları korkuttu.

ENSONHABER, SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİ PROF. ERCAN'A SORDU

İki şehirde yaşanan sarsıntıların ardından Ensonhaber, konuyu ünlü Prof. Dr. Jeofizik Yüksek Müh. Deprem Bilimci Övgün Ahmet Ercan'a sordu.

Ensonhaber Editörü Can Badak'ın konuğu olan Ercan, bugüne kadar Rize'de yaşanmış olan en şiddetli sarsıntının bu olduğunu söyledi.

'RİZE'DE GÖRÜLMÜŞ EN BÜYÜK DEPREM'

Rize depreminin sığ bir deprem olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Karadeniz kuşağı Artvin’den Kırklareli’ne hatta Bulgaristan sınırına kadar Türkiye’nin en güvenli kıyı kesimidir. Hele bu Doğu Karadeniz olursa güvenlik daha da artar. Rize’de bugüne kadarki en büyük deprem oldu. Çamlıhemşin odaklı bir deprem, sığ bir deprem. Depremin olduğu yerde ikincil bir kırık. Bu kırık Kuzey Anadolu kırığına koşut değil ona yaklaşık olarak dikey ve yaşlı bir kırık. Üretebileceği en büyük deprem bu kadar. 4.8’den daha büyüğü bu bölgede görülmedi." dedi.

"RİZE'NİN DEPREM GÜVENLİĞİ DEĞİŞMEDİ, BUNDAN DAHA BÜYÜK SARSINTI OLMAZ"

Rize'nin halen deprem konusunda Türkiye'de en güvenli şehirlerden biri olduğunu söyleyen Ercan, bölgede daha büyük bir sarsıntı beklemediğini de sözlerine ekledi.

Ercan, Rize depremiyle ilgili son olarak şunları söyledi:

"Dolayısıyla bu deprem yıkıcı değildir ve Rize'nin deprem güvenliği değişmemiştir. Halen en güvenli yerdir. Ben bunun arkasından daha büyük bir deprem beklemiyorum. Daha büyük bir depremi oluşturabilecek bir kırık Rize’de yok. Onun için kaçmak, göçmek, İstanbul’a gelmek gibi bir seçenekleri olmasın."

MALATYA İLE RİZE DEPREMLERİNİN BİRBİRİYLE BAĞLANTISI YOK

Ahmet Ercan, daha sonra Rize ve Malatya'daki depremlerin birbiriyle alakası olup olmadığıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Ercan, iki deprem arasında bir bağlantının olmadığını söyledi.

Malatya'da meydana gelen sarsıntının 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depremlerinin artçısı olduğunu vurgulayan Ercan, şu ifadeleri kullandı:

"MALATYA'DAKİ SARSINTI, 6 ŞUBAT'TA DEPREMLERİNİN ARTÇISI"