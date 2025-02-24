Ünlü iş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti

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Ünlü iş insanından üzücü haber...

Ulusoy Denizcilik A.Ş ortaklarından ve Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Ulusoy, uzun süredir pıhtı atması nedeniyle tedavi görüyordu.

HAYATINI KAYBETTİ

Ulusoy, doktorların tüm çabalarına rağmen 23 Şubat’ta hayatını kaybetti.

Merhum iş insanının cenazesi, yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğlen namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

AĞABEYİ İLE AYNI GÜN ÖLDÜ

Yılmaz Ulusoy’un vefat tarihi 23 Şubat, ağabeyi Saffet Ulusoy’un da ölüm yıl dönümü.

Saffet Ulusoy, Türkiye’de Ro-Ro taşımacılığının gelişimine büyük katkı sağlamış bir isim olarak biliniyordu.

YILMAZ ULUSOY KİMDİR?

1941 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğan Yılmaz Ulusoy, iş hayatına Ulusoy Holding’de başladı.

2008 yılında buradan ayrılarak kendi şirketi olan Yılmaz Ulusoy Holding’i kurdu.

Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO), Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Üyelikleri ve TÜSİAD Üyeliği gibi görevlerde bulundu.

Ulusoy, 1968-1971 yılları arasında Samsunspor Kulübü’nün başkanlığını yaptı.

Ulusoy, son olarak 18. Ekovitrin Yılın Starları Ödül Töreni'nde "İş Dünyası Onur Ödülü"nü almıştı. Serap Ulusoy ile evli olan Yılmaz Ulusoy, üç çocuk ve beş torun sahibiydi.