Orman Genel Müdürlüğü'nün orman yangınlarını önlemek için başlattığı kampanyaya oyuncu ve spor dünyasından destek geldi. Ünlü isimler, ‘Birlikte Başarabiliriz’ mesajı verdi.

Türkiye'de her yıl yüzde 90'ı insan kaynaklı olarak 200'ü aşkın orman yangını yaşanıyor.

Orman yangınlarının önüne geçebilmek için mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü (OGM), her yıl farkındalık oluşturmak adına kampanya başlatıyor.

Ünlülerden destek

Öte yandan yaptığı uyarılarla geniş kitlelere ulaşmak isteyen OGM, ünlülerin de desteğini alıyor.

Oyuncu Vildan Atasever, yazar Ömür Gedik ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, çektikleri videoyu sosyal medyada yayınladı.

Videolarda orman yangınlarına dikkat çeken ünlü isimler, ‘Birlikte Başarabiliriz’ mesajını verdi.

Ünlü isimler orman yangınlarına dikkat çekti VİDEO



"Orman yangınlarını birlikte önleyebiliriz"

Vildan Atasever, yer aldığı videoda, "Tek bir ağacın bile yaşamımız için sayısız faydası var. Dikkat edersek orman yangınlarını #BirlikteÖnleyebiliriz. Lütfen geleceğini ateşe atma." ifadelerini kullandı.

"Yangına sebep olmayalım"

Hayvan hakları konusundaki çalışmalarıyla ön plana çıkan Ömür Gedik, "Orman canlı dostlarımızın evi, yuvası. Yangına sebep olmayalım, onları evsiz bırakmayalım." dedi.

"Ben ormanda ateş yakmıyorum, sen de yakma"

Ahmet Çakar ise "Seven sevdiğine zarar vermez. Ben ormanda ateş yakmıyorum, sen de yakma. Sigara zaten zararlı, izmaritini ormana atma. Bahçe ve tarla gibi temizliklerde ateş yakma." şeklinde konuştu.

Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldılar.









