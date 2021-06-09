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    Ünlü isimler, SMA hastası Mira için canlı yayına katılacak

    Ankara’da Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Mira Lina Pala’nın, sağlığına kavuşması için gen tedavisi olması şart. Aile “Zolgensma” isimli ilaç için sosyal medyadan kampanya açtı.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 17:44
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 18:31
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    Ünlü isimler, SMA hastası Mira için canlı yayına katılacak

    Ülke genelinde birçok ünlü tarafından SMA’lı bebekler sahiplenilirken, Mira Lina Pala’nın ailesi de valilikten izin alarak sosyal medyadan kampanya başlattı.

    Tedavisi için gerekli miktarın toplanmaya çalışıldığı minik Mira, hastalığı yüzünden yürüyemiyor.

    AİLESİ MİRA LİNA İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI

    Her gün ağır fizik tedavilerden geçen Mira Lina’nın ailesi de ‘Zolgensma’ isimli ilacı alabilmek için yürüttüğü kampanyayı genişletti.

    Minik Mira Lina'nın doğum günü nedeniyle Instagram'dan yürütülecek kampanyaya birçok ünlü isim katılacak.

    Ünlü isimler, SMA hastası Mira için canlı yayına katılacak #1

    ÜNLÜ İSİMLERDEN MİNİK MİRA'YA DESTEK YAYINI

    Gülşah Saraçoğlu'ndan Cenk Tosun'a, şarkıcı Yaşar'dan Ömür Gedik'e, Fatih Ürek'ten Nebil Özgentürk'e çok sayıda isim Mira Lina'ya destek verecek.

    Bu akşam 'Miralina_sma' hesabından yapılacak canlı yayın, akşam saat 21.00'de gerçekleştirilecek.

    Ünlü isimler, SMA hastası Mira için canlı yayına katılacak #2

    Ünlü isimler, SMA hastası Mira için canlı yayına katılacak #3

    Ünlü isimler, SMA hastası Mira için canlı yayına katılacak #4

    Ünlü isimler, SMA hastası Mira için canlı yayına katılacak #5

    Ünlü isimler, SMA hastası Mira için canlı yayına katılacak #6

    Ünlü isimler, SMA hastası Mira için canlı yayına katılacak #7

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