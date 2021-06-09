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Ünlü isimler, SMA hastası Mira için canlı yayına katılacak

Ünlü isimler, SMA hastası Mira için canlı yayına katılacak

Ankara’da Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Mira Lina Pala’nın, sağlığına kavuşması için gen tedavisi olması şart. Aile “Zolgensma” isimli ilaç için sosyal medyadan kampanya açtı.