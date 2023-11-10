Ünlü isimlerden Atatürk'ün ölüm yılına özel mesajlar Atatürk'ün ölüm yılına özel ünlü isimlerin sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda, "Atatürk’ü sevgiyle saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ensonhaber.com

Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yılı...

Tüm Türkiye hatta dünya, Gazi Mustafa Kemal'in ölüm yılında saygı ve sevgi gösterisinde bulunuyor.

Bu isimlerden olan ünlüler, Atatürk'e duydukları özlem ve minneti sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla dile getirdi.

Ünlülerden mesajlar

Tarkan, "Sen rahat uyu Atam." derken Türkan Şoray ise "Ata’m. Daima senin aydınlattığın yolda yürüyeceğiz." dedi.

Uzun bir mesaj paylaşan Filiz Akın, "Bugün eğer özgür bir ülkede yaşıyorsak, Cumhuriyet kadınları olarak mesleklerimizi yapabildiysek, sevgi, saygı görüp alkışlanma şerefini tadabildiysek eğer, kendi ayaklarımız üzerinde durup başlarımız dik yürüyebiliyorsak senin sayendedir.

Bugün olduğum her şey için sana minnettarım ve seni ebediyete uğurladığımız gün saat 9’u 5 geçe kalbimizi yoklayalım. Eğer hala atıyorsa sen oradasın ve ölmedin demektir yüce Ata’m." ifadelerini kullandı.