Ünlü isimlerden duygusal 'Babalar Günü' paylaşımları Birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak Babalar Günü'nü kutladı.

ensonhaber.com

Bugün Babalar Günü...

Yurt genelinde bir yanda sevinç bir yanda hüzün hakim.

Babaları hayatta olanlar hediye alma heyecanı yaşarken, vefat edenler ise mezarlık ziyaretlerinde bulunuyor.

Sanat dünyasının ünlü isimleri de bugüne özel sosyal medya hesaplarından babaları ile olan fotoğraflarını yayınlıyor.

Duygusal paylaşımlar yapan ünlüler şu şekilde...

Murat Boz

Babam, seni çok seviyorum, iyi ki varsın.

Tüm Babalarımızın Babalar Günü’nü kutlarım. Allah eksikliğinizi göstermesin, yitirdiklerimizin toprağı bol, mekanları cennet olsun.

Acun ılıcalı

Babalar gününüz kutlu olsun. Allah hepimize çocuklarımızla güzel günler nasip etsin..

Ceyda Düvenci

Babam… senden öğrendiklerimi yaş aldıkça ve hayatı deneyimledikçe daha iyi anlıyorum… aşk için vazgeçtiklerin, sevdiklerin için yaptıkların, kocaman yüreğin, her gün beni arayıp “buradayım” diyen sesin, her sene doğum günümde doğduğum saatte çalan telefonum… seni çok seviyorum… yolun sonuna kadar yanındayım… iyi ki benim babamsın… iyi ki annemle yol arkadaşısın…

Ajda Pekkan

Tüm babaların babalar günü kutlu olsun.

Pınar Altuğ

Canım babam seni çok özlüyorum, keşke kucağında biraz daha fazla oturabilecek zamanım olsaydı. Kızım da benim kadar şanslı, aynı senin gibi muhteşem bir babası var. Babalar günün kutlu olsun sevgilim.

Doğa Rutkay

Bir değil iki değil üç evlatlı baba!

Kerimcan; babalık yeteneği diye bir şey varsa o sen de var biliyorum!

Böyle sıcak, sakin, anlayışlı, dikkatli, dinleyen, anlayan ve her koşula karşın böyle sabırlı olmak yani ne bileyim muhteşem!

Anneliğin de dirayeti bence her adım ötede olan babanın babalığında

Anla işte!

Ailecek hayranız sana.

Emre’m , Piraye’m, Rutkay’ım adına haykırıyoruz “ nice güzel günlerimize”

(Bu fotoğrafta bebeler birinci yaşlarına basmıştı, ilk düzgün karemiz diye anılardan bulup çıkardım)

İyi ki varsın!

Zeynep Bastık

Babalar günün kutlu olsun benim güzelim.

Burak Özçivit

Babaların babasına sevgilerle

Hazal Kaya

İyi ki benim babamsın.

Berguzar Korel

Sen hep evlatlarımızı omzunda taşıdın. Hepsini baş tacı yaptın. Her biri o kadar şanslı ki. Çok şanslıyım, çok şanslıyız İyi ki varsın babamız.