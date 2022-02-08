Ünlü isimlerden peş peşe zam ve fatura tepkileri

Elektrikten doğalgaza, gıdadan akaryakıta kadar birçok kalemde peş peşe uygulanan zamlara ünlü isimler de tepkilerini dile getirdi.

Türkiye'de hane ve iş yerlerine gelen fahiş faturalar, kamuoyunun gündemine oturdu.

Özellikle elektrik ve doğalgaz zammına vatandaşlar, başta sosyal medyada olmak üzere tüm platformlarında faturalarını paylaşarak sitemde bulunuyor.

Elektrik ve doğalgaz faturaları ile birlikte akaryakıta da yapılan son zamma da isyanlar yükselirken, ünlüler camiasından peş peşe tepkiler gelmeye başladı.

CEM YILMAZ'DAN MURAT BOZ'A KADAR...

Cem Yılmaz'dan Şahan Gökbakar'a, Ceylan Ertem'den Mahsun Kırmızıgül'e, Murat Boz'dan Hayko Cepkin'e kadar birçok ünlü isim, tepkilerini sosyal medyadan şu paylaşımlarla dile getirdi;

İŞTE O PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI;