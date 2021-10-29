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    Ünlü isimlerin '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' paylaşımları

    Ülke genelinde sevinçle karşılanan Cumhuriyet Bayramı, ünlüler arasında da kutlandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 11:04
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 11:42
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    Ünlü isimlerin '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' paylaşımları

    Cumhuriyetin 98'inci yılı, ülke genelinde coşkuyla karşılandı.

    Devlet erkanından halkın her kesimine kadar büyük bir sevinçle karşılanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ünlüler arasında da mesajlarla kutlandı.

    Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından çeşitli mesajlar yayınladı.

    ÜNLÜ İSİMLERDEN CUMHURİYET MESAJLARI

    Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin Murat Boz, Cem Yılmaz, Demet Akalın, Gülben Ergen, Acun Ilıcalı, Demet Evgar, Alişan, Tarkan gibi birçok isim sevincini aktardı.

    Ünlü isimlerin '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' paylaşımları FOTO GALERİ

    Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları #1

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