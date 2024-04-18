Ünlü isimlerin aynı kadından çocuk yapma iddiaları Türkiye'nin gündeminde Metin Akpınar ile başlayıp Uğur Dündar, İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen'e kadar uzayan çarpık ilişkiler ağında tüm gelişmeler bu haberde. Suphiye Onarcı kimdir, şimdi nerede yaşıyor? İşte ayrıntılar...

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Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili kafası karışanlar için madde madde tüm ayrıntılar sıralandı.

1980'li yıllarda Suphiye Onarcı annesinin teşvikleriyle film ve sinema sektörünün içine sokuldu.

İbrahim Tatlıses ile aynı karede

Suphiye Sonarcı genç ve güzel olması nedeniyle cemiyette kabul gördü ve bazı filmlerde oynadı.

Suphiye Onarcı, Aşıksın ve Sarhoş filmlerinde İbrahim Tatlıses ile birlikteydi.

Hülya Avşar'ın da oynadığı filmler o günlerde en çok izlenen filmlerdi.

Bu dönemde Suphiye Onarcı ile İbrahim Tatlıses arasında yakın bir arkadaşlık kuruldu.

Metin Akpınar ile nasıl tanıştı

Suphiye Onarcı daha sonra Metin Akpınar ile tanıştı.

Metin Akpınar ile Suphiye Onarcı'nın birlikteliğinden Duygu Nebioğlu dünyaya geldi.

Metin Akpınar, tek gecelik bir birliktelik olduğunu söylüyor.

Duygu Nebioğlu ise, annesi ile babasının bir teknede tanıştığını ve bir süre sevgili olduklarını söylüyor.

Uğur Dündar'ın dahil oluşu

Aynı anneden doğan 4. çocuğun her birinin hikayesi farklı.

Bunlardan biri de Dilara G.

Dilara G. sarışın ve uzun boylu olması nedeniyle Uğur Dündar'a benzetiliyordu.

Uğur Dündar'ın kızı değil

Suphiye Onarcı ile Uğur Dündar'ın İzmir'de bir dönem birlikte olduğu iddiaları nedeniyle Dilara G. Uğur Dündar'a babalık davası açtı ancak DNA testlerinde bu iddia kanıtlanmadı.

Babası başka bir ünlü isim

Metin Akpınar'ın yasak aşkından olan Duygu Nebioğlu, konunun açığa çıkması için Müge Anlı'nın programına konuk oldu.

Bu sırada yayına bağlanan bir izleyici, Dilara G.'nin babasının Uğur Dündar olmadığını ama başka bir ünlü isim olduğunu söyledi.

İddialar gündemdeyken Dilara G., kardeşleriyle bir fotoğraf paylaştı ve şu notu düştü: “Dört karındaş, dört farklı hayat”

Duygu, Metin Akpınar'ın nüfusuna geçti

1988 yılında Antalya’da doğan Duygu Nebioğlu, ikiz kardeşi Sevgi’yle birlikte Çocuk Esirgeme Kurumu’na verildi.

6 yaşındayken öğretmen bir çift tarafından evlat edinilen Nebioğlu, 21 yaşında babasının Metin Akpınar olduğunu öğrendi.

13 Ekim 2023’te de Akpınar’ın nüfusuna geçti.

Anne Almanya'da yaşıyor

Duygu Nebioğlu'nun iddiasına göre anne Suphiye Onarcı, şu an Almanya'da hayatına devam ediyor.

İkili en son 2010 yılında görüştü.

4 çocuğun dramı

Suphiye Onarcı'nın 4 çocuğunu ortada bırakarak ortadan kaybolması yıllar önce gazetelerde de yer bulmuştu.

O günlerde Türkiye Suphiye Onarcı'yı "Vicdansız anne" manşetleriyle tanımıştı.

Ümit Besen'in de adı geçiyor

Duygu Nebioğlu'nun iddialarına göre olayların içinde Ümit Besen de var.

Duygu Nebioğlu, annesinin bir dönem cezaevine girmesinin sebebinin Ümit Besen olduğunu söylüyor.

Nebioğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

Annem Ümit Besen yüzünden cezaevine girdi. Babam Metin Akpınar 'Tek gecelik ilişki' diyor ama Ümit Besen de ilişkiyi biliyor.

Almanya'da başka çocukları var

Metin Akpınar, Uğur Dündar, İbrahim Tatlıses, Ümit Besen ve adı henüz belirlenemeyen birçok ünlü isimle bir şekilde bağlantısı çıkan Suphiye Onarcı'nın Almanya'da 2 çocuğu daha olduğu öğrenildi.

Onarcı'yı tanıyanların İstanbul'daki çocuklardan haberi olmadığı biliniyor.