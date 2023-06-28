Ünlü koleksiyoner Mehmet Çebi’nin acı günü Özellikle Türk-İslam eserleri üzerine yaptığı çalışmalar ile öne çıkan koleksiyoner Mehmet Çebi’nin annesi Hayriye Çebi hayatını kaybetti.

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Kültür Sanat elçisi ve koleksiyoner Mehmet Çebi'nin acı kaybı...



Ünlü koleksiyonerin annesi Hayriye Çebi, bugün yaşama veda etti.



Yaşlılığa bağlı kronik hastalıklar sebebiyle hayatını kaybeden 83 yaşındaki Hayriye Çebi'nin cenaze töreni yine aynı gün tertiplenecek.



Merhumenin cenazesi Beykoz Çavuşbaşı Merkez Camii'sinde kılınacak bugünkü ikindi namazın ardından, Çiftlik Çamlık Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ensonhaber.com olarak acılı aileye sabır, merhumeye ise Allah'tan rahmet dileriz.