Ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'dan milletvekili adayı oldu AK Parti'nin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için milletvekili adayları belli oldu. Açıklanan listeye göre ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa 1. sıradan milletvekili adayı oldu.

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14 Mayıs 2023 seçimleri geri sayım devam ederken AK Parti'nin millet vekili aday listesi kesinleşti.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili aday listesinde değişim yaşandı.

Listede birçok tanıdık isim dikkat çekiyor.

Birçok camiadan isim yer aldı

Futbol dünyasından sanat camiasına kadar birçok ünlü isim listede yer aldı.

Bu isimlerden birisi de Bahadır Yenişehirlioğlu oldu.

Manisa'dan aday oldu

Payitaht Abdülhamid'in Tahsin Paşa'sı, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Derviş'i, oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Ak Parti Manisa 1. sıradan milletvekili adayı oldu.

Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir?

Bahadır Yenişehirlioğlu, 26 Mayıs 1962 yılında Manisa / Akhisar’da dünyaya geldi. 1979 yılında Akhisar Lisesi’ni tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesin'den 1985 yılında mezun oldu. Daha sonra Akhisar’da serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Çin, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Almanya, İngiltere, Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan, Fas, Tunus, Mısır, İran, Pakistan, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Dubai, Bahreyn gibi ülkelerde halklar ve toplumlar üzerine araştırmalarda bulundu.

Romancılığıyla da tanınan Yenişehirlioğlu, yurt içi ve yurt dışı konferanslarının yanında Diriliş Postası gazetesinde ve Cins dergisinde köşe yazarlığı yaptı.

Bahadır Yenişehirlioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır. Büyük Dedesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İzmir’in ilk valisi ve belediye başkanıydı.

2016 yılında rol aldığı Sevda Kuşun Kanadında dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Yenişehirlioğlu; Başrolü Özlem Conker, Bülent İnal, Ezgi Eyüboğlu ve Akın Akınözü ile paylaştığı Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosunda yer almakta ve Tahsin Paşa karakterini canlandırmaktadır.

Kitapları (Roman):

Aşk Çölü (2014), Beyaz Usta Siyah Çırak (2017), Kara Güneş, Aşk Cephesi (2017), Kanaviçe (2017), Kara Güneş (2017), Kerime (2017), Tahta At (2017), Son Hasat (2018).

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Vecihi (Ratip Albay, Sinema Filmi, 2017)

Payitaht Abdülhamid (TV Dizisi, 3 Sezon, Tahsin Paşa) 2017-2018)

Direniş Karatay (Alpdoğan, Sinema Filmi, 2017)

Sevda Kuşun Kanadında (Hüsnü, TV Dizisi, 2016)

Yedi Güzel Adam (TV Dizisi, 2014)