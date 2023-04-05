Ünlü oyuncu Cezmi Baskın, TİP'ten milletvekili adayı oldu Akasya Durağı'nda 'Osman Ağa' karakteriyle bilinen oyuncu Cezmi Baskın, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı oldu.

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Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenmiş durumda.

Bu kapsamda çalışmalarını yürüten siyasi partiler, milletvekilliği adaylık listelerini oluşturuyor.

Osman Ağa da siyasete atıldı

Siyasi partilerden çok sayıda ünlüye teklif götürülürken bu isimlerden sonuncusu oyuncu Cezmi Baskın oldu.

Akasya Durağı dizisinde oynadığı 'Osman Ağa' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı oldu.

Partiden açıklama geldi

Konuyla ilgili TİP İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, Baskın'ın TİP'e katıldığını Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Ülkemizin kıymetli sanatçılarından tiyatro emekçisi, oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın aramıza katılarak mücadelemize güç kattı. Eşit ve adil yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Hoş geldiniz!"