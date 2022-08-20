Ünlü oyuncu Civan Canova hayatını kaybetti

Oyuncu Civan Canova bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla akciğerinde kitle tespit edildiğini açıkladı. 67 yaşındaki oyuncu Canova bugün hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Civan Canova'dan sevenlerini üzen bir haber geldi.

Ünlü oyuncu 67 yaşında hayatını kaybetti.

"Belki bir yerde, bir zaman karşı karşıya geliriz"

Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu Esra Dermancıoğlu "Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik. Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bi yerde, bi zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bi haber sevdiklerine, sevenlerine burdan duyurmak istedim." diye yazdı.

İki hafta önce hastaneden açıklama yapmıştı

Civan Canova iki hafta önce hastaneden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum kendimi. Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı tabi, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. MR çekildi ve doktor 'Protez taktırman gerek' dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim. 2.5, 3 ay önce feci ağrılarım başladı. Gece uyutmayacak kadar. Hastaneye geldim ve MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Ama o şimdi 2. planda kaldı. Çünkü Akciğer filmi çekerken, belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. 15 gündür hastanedeyim. Ailem yanımda. Birkaç gün sonra taburcu edecekler."



