Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'den belediye başkan adayı oluyor 'Behzat Ç' dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara'dan Etimesgut Belediye Başkan Adayı oluyor.

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Yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları da hızlandı.

Hal böyle olunca partiler il ve ilçe belediye başkan adaylarını duyurmaya başladı.

Belediye başkan adaylarının büyük bir kısmını duyuran CHP'den ise dikkat çeken bir karar çıktı.

CHP'den Etimesgut'ta sürpriz karar: Belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu oldu

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Behzat Ç ve diğer birçok diziyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı gösterme kararı aldı.

CHP MYK'dan geçen karar Parti Meclisi'ne sunulacak.

Parti Meclisi saat 19.00'da toplanacak.

Mansur Yavaş itiraz etti

Daha sonra ise belirlenen adaylar kamuoyuna duyurulacak.

Öte yandan ünlü oyuncunun kararıyla ilgili CHP'den farklı sesler çıkmaya başladı.

Sözcü TV'nin haberine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beşikçioğlu'nun adaylığına itiraz etti.

Erdal Beşikçioğlu kimdir?

5 Ocak 1970'te Ankara'da dünyaya gelen Erdal Beşikçioğlu, orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı.

İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun olan Erdal Beşikçioğlu daha sonra 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi.

Beşikçioğlu, mezun olduğu yıl 1993'te Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı.

1995-96 sezonunda ise Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev yaptı.

Hayat Var, Eve Giden Yol, Barda gibi ünlü filmlerde rol aldı. Halen Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki görevine devam eden Beşikçioğlu, Ayşe Kulin tarafından yazılan aynı adlı romanından uyarlanılan Vali dizisinde 2006 – 2008 yılları arasında Vali Recep Yazıcıoğlu'nu canlandırdı.

Behzat Ç rolüyle büyük çapta üne kavuştu

Bu rolü ile konuşulan ve beğenilen aktörü asıl büyük çapta üne kavuşturan dizi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi oldu. 2010'da, Emrah Serbes'in aynı isimli romanından esinlenerek hazırlanan dizide Beşikçioğlu, başrol karakter Behzat'ı canlandırdı.

Sonrasında ise 46 Yok Olan, Kod adı Reaksiyon dizilerinde ve Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku isimli sinema filminde başrolde yer aldı.

Halen tiyatro, televizyon ve sinema hayatına devam başarılı oyuncu ayrıca Elvin Beşikçioğlu ile evli ve 2 çocuk babasıdır.