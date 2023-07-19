TV8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef ile hayatımıza giren ünlü şef Danilo Zanna, son günlerde gündemden düşmeyen isimlerden biri.
Yaptığı açıklamalarla çok konuşulan ünlü ismin, birçok yerde restoranı bulunuyor.
Bugün ise Danilo Zanna kendi restoranında çalışanları tarafından darbedildi.
İki çalışanı saldırdı
Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki bir AVM önünde meydana gelen olayda, Danilo şefe iki çalışanı saldırdı.
Danilo Zanna ile birlikte yanındaki bir kişinin daha daha yumruklardan nasibini aldığı görüldü.
Şikayetçi oldular
Yaşanan olaya AVM güvenlikleri müdahale ederken taraflar birbirinden şikayetçi olmak için karakola gitti.
Bahşiş kavgası
Olayın yeni şube açacak olan Danilo Zanna’nın, mekana eğitime gelen yeni personele bahşiş verilmesini istemesine karşı çıkılması üzerine çıktığı iddia edildi.
Kameralara yansıyan kavga görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.