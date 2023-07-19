Ünlü şef Danilo Zanna çalışanları tarafından darbedildi MasterChef programıyla tanınan İtalyan şef Danilo Zanna, kendi çalışanları tarafından darbedildi. İki çalışanı tarafından saldırıya uğrayan ünlü şefi çevredeki güvenlik görevlileri kurtardı.

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ensonhaber.com

TV8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef ile hayatımıza giren ünlü şef Danilo Zanna, son günlerde gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Yaptığı açıklamalarla çok konuşulan ünlü ismin, birçok yerde restoranı bulunuyor.

Bugün ise Danilo Zanna kendi restoranında çalışanları tarafından darbedildi.

İki çalışanı saldırdı

Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki bir AVM önünde meydana gelen olayda, Danilo şefe iki çalışanı saldırdı.

Danilo Zanna ile birlikte yanındaki bir kişinin daha daha yumruklardan nasibini aldığı görüldü.

Şikayetçi oldular

Yaşanan olaya AVM güvenlikleri müdahale ederken taraflar birbirinden şikayetçi olmak için karakola gitti.

Bahşiş kavgası

Olayın yeni şube açacak olan Danilo Zanna’nın, mekana eğitime gelen yeni personele bahşiş verilmesini istemesine karşı çıkılması üzerine çıktığı iddia edildi.

Kameralara yansıyan kavga görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.