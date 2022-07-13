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    Ünlü türkücü Ceylan’ın ablası Nalan Avcı toprağa verildi

    Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü türkücü Ceylan’ın ablası Nalan Avcı, Levent Afet Yolal Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
    • 13.07.2022 - 15:14
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 15:36
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    Ünlü türkücü Ceylan’ın ablası Nalan Avcı toprağa verildi

    Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören şarkıcı Ceylan'ın ablası Nalan Avcı, bayramın 4. günü hayatını kaybetmişti.

    Avcı, için bugün Levent Afet Yolal Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

    Törene; Alişan, Alişan’ın annesi Suzan Tektaş gibi ünlü isimler ve Avcı’nın sevenleri katıldı.

    Alişan'la birbirlerine sarılıp ağladılar

    Ablasının acısına dayanamayan ünlü türkücü Ceylan, yakın zamanda kardeşini kaybeden Alişan’la birlikte birbirlerine sarılarak ağladılar.

    Anne Türkan Avcı ise kızının tabutuna sarılıp ağlarken fenalaştı.

    İHA'nın aktardığına göre beyin tümörü nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybeden Nalan Avcı, Levent Afet Yolal Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilmek üzere götürüldü.

    Ünlü türkücü Ceylan’ın ablası Nalan Avcı toprağa verildi VİDEO

    Ünlü türkücü Ceylan’ın ablası Nalan Avcı toprağa verildi #1

    Ünlü türkücü Ceylan’ın ablası Nalan Avcı toprağa verildi #2

    Ünlü türkücü Ceylan’ın ablası Nalan Avcı toprağa verildi #3

    Ünlü türkücü Ceylan’ın ablası Nalan Avcı toprağa verildi #4

    Ünlü türkücü Ceylan’ın ablası Nalan Avcı toprağa verildi #5


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