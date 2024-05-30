Ünlü yazar Aşkım Kapışmak gözaltına alındı Yazar Aşkım Kapışmak, "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen “Sibergöz-42” operasyonları çerçevesinde İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kapışmak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara’ya götürüldü.

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İHA

Güvenlik birimlerinin siber suçlarla ve yasa dışı bahis faaliyetleriyle mücadelesi aralıksız sürüyor...

Emniyet güçlerimiz siber suçlarla mücadeleye göz açtırmıyor...

Bu kapsamda yeni bir operasyon daha gerçekleşti.

127 kişi yakalandı

“Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen “Sibergöz-42” operasyonları düzenlendi.

Ankara merkezli 21 ilde gerçekleşen operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı..

Operasyonda yakalananlar arasında ise bir ünlü isim yer aldı..

Ünlü yazar gözaltında

İstanbul'da gözaltına alınan Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak’ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya götürüldüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)