Ünlü yönetmen Ragıp Ertuğrul kimdir, neden vefat etti? Cenaze töreni ne zaman?

Ünlü yönetmen Ragıp Ertuğrul kimdir, neden vefat etti? Cenaze töreni ne zaman?

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı ve yönetmen Ragıp Ertuğrul dün hayatını kaybetti. Peki, Ragıp Ertuğrul'un cenaze töreni nerede, ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Oyuncu ve yönetmen Ragıp Ertuğrul, bir süredir lenf kanseri ile mücadele ediyordu.

Yaklaşık bir aydır Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan Ragıp Ertuğrul için geçtiğimiz günlerde yapılan kan bağışı çağrısı birçok ünlü isim tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

52 yaşındaki ünlü yönetmen Ragıp Ertuğrul dün hayata veda etti.

Ragıp Ertuğrul'un cenaze töreninin ne zaman, nerede yapılacağı merak konusu oldu.

Peki, Ragıp Ertuğrul'un cenaze töreni nerede, ne zaman yapılacak?

İşte detaylar...

Cenaze töreni ne zaman?

Ragıp Ertuğrul için 8 Temmuz Cuma günü saat 11.00’de Üsküdar Tekel Sahnesi’nde tören düzenlenecek.

Ertuğrul'un cenazesi, öğlen namazından sonra Şakirin Camii'nde kılınacak, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ragıp Ertuğrul kimdir?

1970 doğumlu Ertuğrul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde İstatistik Bölümünden mezun oldu, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümünde tamamladı.

Tevfik Gelenbe Tiyatrosu’nda 1988'de oyunculuğa başlayan Ertuğrul, 1999'da Sanat Çevresi dergisinde başladığı eleştiri yazılarına, Tiyatro... Tiyatro, Tempo, T24.com ve Vatan Gazetesinde devam etti.

Ertuğrul, 2011'de Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen 75. Yıl Cüneyt Gökçer Ödülleri’nde "Yılın En İyi Eleştirmeni" ödülüne layık görüldü.

UNESCO Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nin Türkiye Merkezi Başkanlığı görevini 2015'ten itibaren üstlenen Ertuğrul, 2017'de Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (International Association of Theatre Critics-IATC) Yönetim Kurulu'na seçildi.

Oyuncu, yönetmen ve eleştirmen Ertuğrul, tiyatro oyuncusu Dilek Türker’in yaşam öyküsünden hareketle "Soytariçe" adlı anlatı-romanı 2016’da okuyucuyla buluşturdu.

REST Tiyatro'yu 2018'de kuran sanatçı, Türkiye prömiyeri yapan ilk prodüksiyonu Milan Kundera'nın "Jacques ile Efendisi" eseriyle Ekin Yazın Dostları'nın "Yılın Yönetmeni" ödülünü kazandı.

Ragıp Ertuğrul, 2019-2020 sezonunda Joel Pommerat’nın "Tüccarlar" adlı oyununu sahneye koydu.