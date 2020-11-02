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Ünlüler, İzmir'e yardım akımı başlattı

Ünlüler, İzmir'e yardım akımı başlattı

İzmir'de yardıma muhtaç aileler için ünlü isimler yardım hareketi başlattı. Birçok oyuncu Haluk Levent ile iletişime geçerek yardım etmek istediklerini açıkladı.