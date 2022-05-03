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    Ünlülerin bayram konserleri, talep düşüşüyle iptal edildi

    Ateş pahası fiyatlarla Ramazan Bayramı'nda konser vermeye hazırlanan ünlü isimler, fiyat uçukluğu nedeniyle sahne alamayacak.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 15:15
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    Ünlülerin bayram konserleri, talep düşüşüyle iptal edildi

    Pandemi ile mücadeleyle geçen 2 yılın ardından, özgür hayatlarına biraz daha yaklaşan gezginler, Ramazan Bayramı'nı değerlendirdi.

    Bayramı tatille geçiren kişilere, sektörden rezervasyonsuz yola çıkılmaması için uyarı geldi.

    Bu bağlamda hemen hemen her otel, bünyesince bayram programları düzenledi.

    Otellerde konser vermeye hazırlanan ünlü isimlerin dudak uçuklatan bilet ücretleri ise geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.

    Eğlenirken konaklama paketi dudak uçuklattı

    Hem tatil yapıp hem konsere katılmak isteyen kişilere Ebru Gündeş konseri 12 bin ile 30 bin arasında bir fiyata patlarken, Ebru Yaşar için 12 bin lira, Derya Bedavacı ve Özcan Deniz için ise 10 bin liralık bir oda ücreti isteniyor.

    Bodrum'da Ajda Pekkan dinlemek isteyenlerin ise, 18 bin lirayı gözden çıkarması gereken durumda, Şevval Sam hayranları için 12 bin ile 90 bin lira arasında bir fatura çıkarılıyor.

    Ünlülerin bayram konserleri, talep düşüşüyle iptal edildi #1

    Cep yakan ücretler karşısında talep gelmedi

    Fiyatlar karşısında şaşkına dönen kişiler tatil planlarını bir kez daha gözden geçirirken, otellere talep oranları da düşüşe geçti.

    Konserler iptal edildi

    Bu kapsamda, 2-7 Mayıs tarihlerinde Bodrum'da sahne almaya hazırlanan Özcan Deniz, Gülben Ergen, Gülşen, Funda Arar ve Kubat'ın konserleri, eğlence ve konaklama dahil olarak sunulan paketlere talep gelmeyince iptal oldu.

    Ziyaretçilere pahalı gelen paket fiyatlarından sonra otel odaları boş kalırken, Bülent Ersoy'un konseri ise hava muhaleferi nedeniyle iptal edildi.

    Ünlülerin bayram konserleri, talep düşüşüyle iptal edildi #2

    Ünlülerin bayram konserleri, talep düşüşüyle iptal edildi #3

    Ünlülerin bayram konserleri, talep düşüşüyle iptal edildi #4

    Ünlülerin bayram konserleri, talep düşüşüyle iptal edildi #5


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