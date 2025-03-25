Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu

Haber Merkezi

Ramazan Bayramı yaklaşırken tatili müzik ve eğlenceyle değerlendirmek isteyenler, şimdiden planlarını yapmaya başladı.

Oteller, eğlence merkezleri ve büyük organizasyonlar bayram coşkusunu zirveye taşıyacak etkinliklere hazırlanırken, ünlü sanatçılar da sahne programlarını netleştirdi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da konser anlaşmalarında rakamlar dudak uçuklatıyor.

TEK GECEDE SERVETLERİNE SERVET KATACAKLAR

Bayram boyunca Türkiye’nin dört bir yanında ve Kıbrıs’ta sahne alacak yıldız isimler, aldıkları ücretlerle adeta dudak uçuklattı.

Sanatçılar, tek gece için milyonluk anlaşmalara imza attı.

ZİRVEDE TARKAN VAR

Bayram sahnelerinin en yüksek ücretini Tarkan alacak.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de hayranlarıyla buluşacak Megastar, bu konser için 1 milyon dolar (yaklaşık 38 milyon lira) kazanacak.

GÜLŞEN - 10 MİLYON LİRA

Sahne şovları ve kıyafetleriyle dikkat çeken şarkıcı Gülşen, İstanbul, KKTC ve İzmir’de sahneye çıkacak.

Sanatçı, bayram boyunca toplam 10 milyon lira gelir elde edecek.

ÖZCAN DENİZ - 6,2 MİLYON LİRA

Bayram boyunca İstanbul ve KKTC’de konser verecek Özcan Deniz, yaptığı anlaşmalarla 6.2 milyon lira kazanacak.

DERYA BEDAVACI - 6 MİLYON LİRA

Birden fazla şehirde sahne alacak bir diğer isim Derya Bedavacı oldu.

KKTC, Antalya ve Bursa’daki konserleriyle 6 milyon lira alacak.

HADİSE - 5 MİLYON LİRA

Sahnelerin en çok dikkat çeken isimlerinden Hadise, KKTC’de vereceği konser için 5 milyon lira kazanacak.

SİBEL CAN, YILDIZ TİLBE VE BÜLENT ERSOY - 4 MİLYON TL

Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe ve Sibel Can ise KKTC’de sevenleriyle buluşacak.

Diva , Tilbe ve Sibel Can, bayram boyunca verdikleri konserlerden 4 milyon lira ücret alacak.

MAHSUN KIRMIZIGÜL - 3 MİLYON 800 BİN TL

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, KKTC’deki konseri için 3 milyon 800 bin lira kazanacak.

DENİZ SEKİ - 3 MİLYON LİRA

Deniz Seki, hem Antalya hem de Sapanca’da sahne alarak 3 milyon lira elde edecek.

MELEK MOSSO - 2 MİLYON LİRA

Melek Mosso ise KKTC’deki bayram konseri için 2 milyon lira alacak.

ALEYNA TİLKİ - 1,5 MİLYON TL

Aleyna Tilki ise, KKTC’de vereceği konser karşılığında 1.5 milyon lira gelir elde edecek.