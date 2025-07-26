Unova üretim müdürü, mayınlara dayanıklı koltuk üretiminin öneminden bahsetti

Askeri operasyonlarda en önemli sorunlardan biri askerlerin güvenliklerini sağlamak...

Bu kapsamda çalışmaları ile dikkat çeken firma Unova, ürettikleri mayınlara ve patlamalara dayanıklı koltukları ile öne çıkmakta.

Firmada üretim müdürü olarak çalışan Mehmet Karaç, gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Mühendislik firmasında, taşıt güvenliği, askeri kara araçlarında kullanılan enerji sönümlemeli mayın koruma sistemlerine sahip koltuklar üretimi gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştirdiklerini bildiren Karaç, devamında şöyle konuştu:

"ASKERİ ARAÇLARDA EN BÜYÜK DIŞ TEHDİTLERİNDEN BİRİ DE PATLAYICILARDIR"

İnsanlar koltuk dendiği zaman evet bu bir koltuk diyip geçebilirler ama askeri koltuklar biraz farklı özel gereksinimler taşımaktadır. Askeri araçlarında özellikle kara araçlarında en büyük dış tehditlerinden biri de patlayıcılar ve mayınlardır.



Kara araçlarında başınıza gelebilecek senaryolardan biri mayınlardır. Biz, araç patlama sırasında meydana gelecek etkileri en aza indiren koltuklar kullanmaktayız.

"OTURAN PERSONELİN HAYATTA KAMASINI SAĞLIYOR"

Bu koltuklar herhangi bir patlama senaryosunda alttan gelen etkiyi emerek oturan personelin hayatta kalmasını sağlayan özel ürünlerdir. Şu an halihazırda sahada kullanılan koltuklarımız mevcuttur.



Yüksek lisans çalışmalarımız var. Sadece mayın özelinde değil, taşıt güvenliği ve araç ergonomisi konusunda da doktora ve yüsek lisans çalışmalarımız devam etmektedir.

ÜRETİM SÜRECİNDEN BAHSETTİ

Dünyada araç üretilirken belli güvenlik seviyeleri parametre olarak alınır. Aracın güvenlik seviyesi belirlendikten sonra bize araçla ilgili oluşacak herhangi bir durumla ilgili senaryolar iletilir. Bu senaryolara uygun koltuk tasarımları gerçekleştirilir. Tasarım tamamlandıktan sonra koltuklar analiz programlarında simüle edilerek gerçek mayın patlamasına yakın testler gerçekleştirilir.

"SADECE KOLTUK DİYİP GEÇMEMEK LAZIM"

Mayına dayanıklı koltuk üretiminin öneminden bir kez daha bahseden Karaç, "Sadece koltuk diyip geçmemek lazım, askeri araçlar yüksek güvenlik seviyesine ve donanımlara sahip olabilir fakat sadece bunlar oturan personelin hayatta kalmasını sağlamayabilir. Dolayısıyla üretilen koltuklara basit olarak bakmamak gerekiyor.

Gerçekten insan hayatı için değerli olan özel ürünlerdir." ifadesinde bulundu.