UNRWA Refah'taki tüm tesislerinin boşaldığını açıkladı Birleşmiş Milletler’in Filistin Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırıları nedeniyle Refah'ta bulunan 36 barınağın tamamı boşaltıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Hedef gözetmeksizin saldıran İsrail, tüm uyarıları hiçe sayarak her geçen gün saldırılarının şiddetini artırıyor.

Birleşmiş Milletler’in Filistin Ajansı (UNRWA), saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

"UNRWA'nın Refah'taki 36 barınağının tamamı şu anda boş"

UNRWA’dan yapılan açıklamada, “İsrail Güçlerinin operasyonları nedeniyle binlerce aile kaçmak zorunda kaldı. UNRWA'nın Refah'taki 36 barınağının tamamı şu anda boş. Han Yunus ve Gazze'nin orta bölgelerinde 1.7 milyon kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. İnsani yardım alanı daralmaya devam ediyor. İnsanlar zorla yerlerinden edilmeye devam ederken, BM Nüfus Fonu (UNFPA) yaklaşık 18 bin 500 hamile kadının Refah'tan kaçtığını tahmin etmektedir. Yaklaşık 10 bini ise çaresiz koşullar altında orada kalmaya devam ediyor. Sağlık hizmetlerine ve anne malzemelerine erişim asgari düzeyde. Annelerin ve bebeklerin sağlığı risk altında.” denildi.

Aileler Han Yunus'taki harabelere sığındı

İsrail’in tahliye emri ve Refah’taki saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından bölgeden kaçmak zorunda kalan Gazzeli siviller, daha önce terk etmek zorunda kaldıkları Han Yunus’taki UNRWA tesislerine sığındı.

Bu tesisler, İsrail’in önceden düzenlediği saldırılarda hasar gören binalardan oluşuyor.

"Koşullar tarif edilemez"

UNRWA, Han Yunus’taki duruma ilişkin açıklamasında ise “Zorla yerinden edilme 1 milyondan fazla insanı Refah'tan uzaklaştırdı. Binlerce aile şu anda UNRWA'nın artan zorluklara rağmen temel hizmetleri sağlamaya devam ettiği Han Yunus'taki hasarlı ve yıkılmış tesislerde barınıyor. Koşullar tarif edilemez.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)