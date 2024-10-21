Unutulmayan kahraman şehit: Ömer Halisdemir her yerde anılıyor

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FETÖ'nün kurucusu ve elebaşı Fetullah Gülen, öldü.



Terör örgütünün elebaşının liderliğinde FETÖ, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin milli iradesine karşı darbe girişiminde bulundu. Bu hain kalkışma sırasında 251 kahraman vatan evladı şehit düştü.

HAİN GENERALİ VURDU, DARBENİN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRDİ

O şehitlerden biri de Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'di. Halisdemir, darbeci komutanı etkisiz hale getirerek darbenin gidişatını değiştiren kilit isimlerden biri oldu. Bu kahramanca müdahalesiyle milletin hafızasında ölümsüzleşen Halisdemir, asla unutulmadı ve unutulmayacak.

ŞEHİDİN MEZARINA ZİYARETÇİ AKINI

FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünün ardından, 15 Temmuz'un kahramanlarından şehit Ömer Halisdemir’in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrine ziyaretçi akını oldu.

KAHRAMAN ŞEHİTLER HER YERDE ANILIYOR

Şehit Ömer Halisdemir, Türkiye'nin birçok ilinde de çeşitli şekillerde anıldı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Halisdemir'in fotoğrafı billboardlara yansıtılarak "Kahraman şehitlerimize saygıyla" ifadeleri yer aldı.



HALİSDEMİR'İN KARDEŞİ: "ATTIĞIN KURŞUN ATEŞE DÖNDÜ YİĞİDİM"

Şehidin kardeşi Soner Halisdemir de tv100.com'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: